„Zostańcie w domu, jeśli nie możecie nosić maseczek” – apelują linie lotnicze

Delta Air Lines będzie teraz wymagać badań lekarskich od pasażerów, którzy nie mogą nosić maseczek na twarzach ze względów zdrowotnych. Prosi ich o ponowne rozważenie poruszania się samolotami, ponieważ pandemia koronawirusa trwa w najlepsze.

Wzmocniona polityka bezpieczeństwa ma dać kolejną ochronę pasażerom, którzy są już w większości zobowiązani do noszenia maseczek podczas lotu, wchodzenia na pokład oraz w poczekalniach. Jeśli pasażerowie się nie zastosują, grozi im zakaz korzystania z przyszłych lotów przewoźnika.

„Zachęcamy klientów, którzy nie mogą nosić maseczek ze względu na stan zdrowia, do ponownego rozważenia podróży” – czytamy w oświadczeniu. – „Jeśli zdecydują się podróżować, będą mile widziani na pokładach naszych samolotów po odbyciu wirtualnej konsultacji przed odlotem na lotnisku, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, ponieważ nic nie jest ważniejsze”.

Wirtualne konsultacje zostaną przeprowadzone prywatnie przez telefon przez STAT-MD, która to firma „zapewnia konsultacje w sytuacjach awaryjnych podczas lotów, a także naziemne badania kontrolne zdolności do lotów”, jak podaje jej strona internetowa. Delta wykorzysta wyniki kontroli do ustalenia, czy konkretny pasażer może latać bez maseczki.

W czerwcu Delta zapowiedziała, że pasażerowie, którzy nie zastosują maseczek lub innych wymogów bezpieczeństwa, „ryzykują w przyszłości zakaz przywileju lotów z Deltą”.

