Skarbówka kupi samochody. Mają mieć… ponad 300 koni mechanicznych

O sprawie donosi m.in. „Auto-Świat”. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ogłosiła przetargi na samochody służbowe. Urzędnicy chcą kupić 32 nowe samochody. Sporo z nich ma mieć zaskakująco dużo mocy: 240 i 300 KM.

16 samochodów z 32 kupowanych ma mieć co najmniej 150 KM. 12 aut będzie dwa razy mocniejszych, 300-konnych, to hatchbacki. Z kolei 4 sedany mają mieć co najmniej 240 KM. Oferty można składać do 24 sierpnia. Izba Administracji Skarbowej chce realizacji zamówień (podstawowych) do końca listopada 2020 roku.

Jak donosi „A-Ś” w przetargu czytamy, że „wszystkie auta muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane w 2020 r.), spełniać normę emisji spalin Euro 6.2. oraz być objęte 24-miesięczną gwarancją mechaniczną lub 100 tys. km przebiegu”.

Największe emocje budzą oczywiście sportowe hot-hatche, o mocy 300 KM. Takie wymogi spełniają chociażby Mercedes-AMG A35 i A45, Volkswagen Golf R, BMW M135i, czy Audi S3.

Skarbówka chce dodatkowo: „LED-owych reflektorów, podgrzewanych foteli przednich, automatycznej klimatyzacji, nawigacji, funkcji łączności ze smartfonem, radia z przynajmniej 10 głośnikami oraz 18-calowych felg aluminiowych”.

Skarbówka precyzuje wymiary tych hatchbacków. Mają mieć 4300-4400 mm długości, 1700-1800 mm szerokości, 1350-1450 mm wysokości i 130-150 mm prześwitu, 5 miejsc i 330 l bagażnik. Kryteria spełnia Audi S3.

