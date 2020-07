Prawnicy oskarżają Trumpa, że mataczy w sprawie aresztowanej dyrektor finansowej Huawei’a

Wnioski są częściowo oparte na tym, co zdaniem prawników Meng, było zniszczeniem integralności procesu sądowego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i innych wyższych rangą członków administracji przez ich zamiar wykorzystania Meng „jako karty przetargowej w sporze handlowym”.

Meng została aresztowana w grudniu 2018 r. na międzynarodowym lotnisku w Vancouver na podstawie nakazu wydanego przez Stany Zjednoczone.

Władze Stanów Zjednoczonych oskarżają ją o oszustwa bankowe, o wprowadzenie w błąd HSBC w sprawie relacji Huawei z firmą działającą w Iranie, co naraża HSBC na grzywny i kary za złamanie amerykańskich sankcji nałożonych na Teheran.

Wkrótce po aresztowaniu Meng Trump powiedział Reutersowi: „Jeśli uważam, że jest to dobre dla tego, co z pewnością będzie największą transakcją handlową, jaką kiedykolwiek zawarto – co jest bardzo ważne – co jest dobre dla bezpieczeństwa narodowego, z pewnością zainterweniowałbym, gdybym uważał, że jest to konieczne”.

Prawnicy dyrektor Huawei’a nazwali komentarze Trumpa „obraźliwymi i złowieszczymi” i „jeszcze bardziej pokazują jego ingerencje w inne niedawne głośne postępowania karne”, powołując się między innymi na zmianę wyroku przez Trumpa na jego wieloletniego przyjaciela i współpracownika Rogera Stone’a.

Prawnicy Meng zarzucili, że premier Kanady Justin Trudeau również upolitycznił ekstradycję, łącząc potencjalne uwolnienie Meng z dwoma Kanadyjczykami – biznesmenem Michaelem Spavorem i Michaelem Kovrigiem, byłym dyplomatą – którzy zostali zatrzymani w Chinach zaledwie kilka dni po jej aresztowaniu i którzy zostali niedawno oskarżeni o szpiegostwo.

Biały Dom, Departament Stanu i biuro Trudeau nie odpowiedziały na razie na prośbę o komentarz.

Prawnicy Meng twierdzą również, że Stany Zjednoczone wprowadziły Kanadę w błąd co do dowodów w sprawie przeciwko ich klientce, „wybiórczo podsumowując informacje i pomijając wysoce istotne informacje” o wiedzy, którą Huawei podzielił się z HSBC na temat swojej działalności w Iranie. Pominięcia te są „znacznie poniżej oczekiwanego standardów staranności, szczerości i dokładności” – napisali prawnicy.

Meng jest córką miliardera Ren Zhengfeia, założyciela chińskiego giganta technologicznego Huawei Technologies Co. Ltd, firmy będącej liderem technologii bezprzewodowej 5G nowej generacji i będącej w wieloletnim sporze z administracją Trumpa.

Meng walczy z ekstradycją do Stanów Zjednoczonych i twierdzi, że jest niewinna. Od czasu zatrzymania przebywa w areszcie domowym w Vancouver.

Przesłuchania ekstradycyjne mają się zakończyć pod koniec kwietnia 2021 r. chociaż obie strony będą mogły odwołać się od ostatecznej decyzji.

W maju sędzia Sądu Najwyższego Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie orzekł, że standard podwójnej karalności został spełniony, co oznacza, że decyzja kanadyjskiego prokuratora generalnego o ekstradycji Meng pokonała pierwszą prawną przeszkodę.

Czytaj także:

Polska też mówi „nie” sieci 5G od Huawei? Morawiecki: W Europie mamy dwóch zaufanych dostawcówCzytaj także:

Donald Trump: To moja zasługa, że Boris Johnson zakazał Huawei’a