Rusza dofinansowanie z programu „Maluch Plus”. Prawie pół miliarda zł w puli na 2021 rok

– Ruszamy z kolejną edycją programu „Maluch Plus” już teraz, żebyśmy mogli ogłosić wyniki konkursu na dofinansowanie z końcem tego roku. Chcemy rozpocząć te inwestycje jak najszybciej – powiedziała Marlena Maląg.

„Maluch Plus” to program dofinansowujący tworzenie placówek opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia (żłobków). Wnioski – jak poinformowała szefowa resortu – będzie można składać już od 7 września. Skąd pośpiech? – Ogłaszamy to tak wcześnie, żeby móc ogłosić wyniki konkursu do końca tego roku i rozpocząć te inwestycje jak najszybciej – wyjaśniła na konferencji Maląg.

W budżecie „Malucha Plus” na rok 2021 jest 450 mln zł. Maląg wyjaśniła, że kwota na 2021 rok jest wyższa dla samorządów, które już żłobek utworzyły, ale chcą zrobić to ponownie. Jeśli samorządy będą tworzyć żłobki po raz pierwszy, dostaną maksymalnie 33 tys. zł na miejsce, a w przypadku drugiego utworzenia 30 tys. zł (zamiast 25 tys. zł).