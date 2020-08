Szef Spotify do muzyków: Weźcie się do roboty! Muzycy: Spadaj, chciwy ignorancie

„Nie możecie nagrywać muzyki co trzy lub cztery lata i myśleć, że to wystarczy” – powiedział prezes Spotify Daniel Ek do muzyków. Oburzenie na te słowa jest powszechne, muzycy twierdzą, że miliarder nie rozumie, czym jest kultura.

Kolejne zderzenie ekonomii i kultury. Tym razem konflikt rozpoczął wszechpotężny prezes (CEO) Spotify Daniel Ek. Powiedział, że muzycy sami są sobie winni, że cierpią podczas pandemii COVID-19 i powinni „nagrywać więcej”. Model ekonomiczny Spotify jest od lat powszechnie potępiany przez muzyków i autorów piosenek, . Krytycy twierdzą, że serwis wypłaca marne tantiemy i daje artystom z dużych wytwórni nieuczciwą przewagę poprzez umieszczanie playlist i poprzez inne sposoby ich promocji. Jednak według prezesa Daniela Eka problemem nie jest Spotify, tylko... leniwi muzycy. W wywiadzie dla „Music Ally” Ek powiedział: „Nawet dzisiaj na naszym rynku są dosłownie miliony artystów. Zwykle donosi się o ludziach, którzy są nieszczęśliwi, ale bardzo rzadko widujemy kogoś, kto mówi o… Przez całe istnienie [Spotify] nie sądzę, żebym kiedykolwiek widział jednego artystę mówiącego: „Jestem szczęśliwy za wszystkie pieniądze, które zarabiam na streamingu”. Ek kontynuował: „Prywatnie robili to wiele razy, ale publicznie nie mają motywacji, by to robić. Ale jednoznacznie, z danych wynika, że jest coraz więcej artystów, którzy są w stanie żyć z samych strumieniowych dochodów”. Według Eka, muzycy muszą nadążać za duchem czasu i utrzymywać stały dopływ treści: „Jest tu błędna narracja, w połączeniu z faktem, że oczywiście niektórzy artyści, którzy dobrze sobie radzili w przeszłości, mogą nie radzić sobie dobrze w tym przyszłym krajobrazie. Nie można nagrywać muzyki raz na trzy do czterech lat i myśleć, że to wystarczy. Dzisiejsi artyści, którzy uświadamiają sobie, że chodzi o stworzenie ciągłego kontaktu z fanami, odniosą sukces. Chodzi o włożenie pracy, opowiadanie historii wokół albumu i prowadzenie ciągłego dialogu z fanami”. Ek konkluduje: „Naprawdę czuję, że ci, którzy nie radzą sobie dobrze w streamingu, to głównie ludzie, którzy chcą wydawać muzykę tak, jak ją wydawano kiedyś”. Reakcje muzyków na Twitterze były w dużej mierze negatywne. Współpracownik Holly Herndon, Mat Dryhurst, napisał na Twitterze: „Kto ma środki na wygenerowanie dwóch albumów rocznie? Albo ci, którzy są gotowi wykonać kiepską pracę, albo ci o nazwiskach na tyle dużych, by zebrać innych, którzy wykonaliby za nich pracę”. Zola Jesus napisała: „Jest niezwykle jasne, że miliarder Daniel Ek nigdy nie tworzył muzyki ani żadnej sztuki. Nie chce zrozumieć, że istnieje różnica między towarami a sztuką. Potencjał wzrostu kulturowego ucierpi z tego powodu”. Z kolei znani muzycy David Crosby i Mike Mills z R.E.M. napisali wprost: „Ek, jesteś małym chciwym g*wnem” oraz „Spi*rdalaj”. Czytaj także:

