Coca-Cola się otwiera. Pierwsza kampania od czasu lockdownu, zobacz film

Coca-Cola Polska rozpoczyna nową kampanię. To pierwsza kampania od chwili wybuchu epidemii COVID-19, która tak bardzo zmieniła świat. Tę nową kampanię reklamową otwiera George The Poet i jego poruszający manifest.

W kwietniu tego roku Coca-Cola tymczasowo zawiesiła wszystkie planowane działania marke­tin­gowe. Jednocześnie przekierowała swoje zasoby do lokalnych społeczności oraz na wsparcie partnerów handlowych. The Coca-Cola Company – wraz z partnerami i Fundacją Coca-Cola w Atlancie – zobowiązała się do przekazania ponad 100 mln dolarów na całym świecie na rzecz organizacji prowadzących lokalne działania pomocowe.

W trakcie pierwszych miesięcy pandemii wsparcie firm systemu Coca-Cola w Polsce dotarło do szpitali i służb (m. in. medycznych i straży pożarnej oraz za pomocą Funduszu Interwencyjnego WOŚP), a także objęło blisko 5 tys. lokali gastronomicznych w całym kraju, a szacowana wartość tych działań wyniosła 7,5 mln złotych.

Teraz Coca-Colaowraca z nową kampanią, „Otwarci jak nigdy” (ang. Open Like Never Before), która rozpoczyna „nową erę zmian kulturowych i społecznych” (wg firmy). Kampanię otwiera poruszający (wg twórców) manifest, napisany dla Coca-Cola przez George’a The Poeta, wielokrotnie nagradzanego artystę słowa mówionego. W polskiej wersji spotu głosu użyczył Gamou Fall – model, aktor filmowy i teatralny, związany m.in. z Teatrem Polskim w Poznaniu.

„Manifest podkreśla wagę nowych możliwości, które odkrywamy w konsekwencji lockdownu. To wezwanie, abyśmy wszyscy stali się „otwarci jak nigdy wcześniej” – abyśmy doceniali wszystko, co nas otacza. Słowa George'a zachęcają nas do otwartości na zmiany, do spojrze­nia na świat i na siebie z różnych perspektyw, a także do odkrywania nieznanych dotychczas możliwości w tej „nowej normalności” – wyjaśnia Coca-Cola Polska.

– Kampania „Otwarci jak nigdy” opiera się na przekonaniu, że nie musimy się cofać do starej normalności. Zamiast tego wszyscy możemy ruszyć do przodu i sprawić, by świat stał się nie tylko inny, ale i lepszy – podkreśla Kaija Kevvai z Coca-Coli. – Ta kampania stanowi również wsparcie i uhonorowanie naszych partnerów handlowych, jakże ważnych w lokalnych społecznościach – hoteli, kawiarni, restauracji – z których wiele po bardzo trudnym dla branży okresie ponownie będzie przyjmować gości.

Kampania obejmować będzie między innymi kanały digital, social media, nośniki zewnętrzne, radio oraz telewizję. Ponadto firma wesprze partnerów HORECA (hotele, restauracje, kawiarnie) swoimi zasobami w tworzeniu własnego przekazu reklamowego. Dzięki specjalnej platformie internetowej partnerzy programu będą mogli tworzyć sponsorowane przez firmę Coca-Cola, dopasowane do własnych potrzeb reklamy, a następnie rozpowszechniać je w mediach społecznościowych.

Dalsze działania w ramach kampanii „Otwarci jak nigdy” (#OtwarciJakNigdy) polegać będą na zaangażowaniu wszystkich konsumentów.

„To zaproszenie do opowiedzenia sobie nawzajem i całemu świa­tu, w jaki sposób chcielibyśmy się zmienić i co oznacza być otwartym jak nigdy” – pisze Coca-Cola Poland w oświadczeniu.

