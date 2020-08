Wracajcie na siłownie i do fitness klubów. Namawia także resort sportu

Projekt – jak sama nazwa wskazuje – zachęca Polaków w różnym wieku do regularnych ćwiczeń, w tym do treningów w obiektach sportowo-rekreacyjnych. Według specjalistów aktywność fizyczna nie tylko poprawia jakość życia, lecz także stanowi niezbędny element profilaktyki zdrowotnej w dobie COVID-19. Ponadto, jak zaznacza dr n. med. Jacek Jaroszewski, lekarz reprezentacji Polski w piłce nożnej, wciąż niewystarczająco doceniamy pozytywny wpływ ćwiczeń na zdrowie psychiczne.

– Dla zachowania pełni zdrowia oraz wzmocnienia odporności wystarczy włączyć aktywność fizyczną do codziennego planu zajęć i traktować ją jako zdrowy nawyk. To ważne, szczególnie w trudnym czasie pandemii koronawirusa. Aktywni możemy być wszędzie – zarówno na otwartej przestrzeni, uprawiając jogging czy ćwicząc na siłowniach plenerowych, jak i w obiektach sportowo-rekreacyjnych, w których pomogą nam trenerzy i instruktorzy, a także skorzystamy z profesjonalnego sprzętu. Systematyczna aktywność fizyczna znacząco poprawia komfort życia. Spędzajmy aktywnie czas – zachęcajmy do tego naszych bliskich – dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów – mówi Danuta Dmowska-Andrzejuk, minister sportu.

Umiarkowana aktywność fizyczna 4-5 razy w tygodniu podnosi odporność organizmu i obniża częstotliwość infekcji górnych dróg oddechowych. Co więcej, do 3 godzin po treningu utrzymuje się we krwi większa liczba komórek układu immunologicznego.

Regularny wysiłek fizyczny wpływa również na redukcję poziomu stresu w organizmie. Badanie ADP The Workforce View in Europe 2019 pokazuje, że Polacy są jednymi z najbardziej zestresowanych pracowników w Europie – ponad 25 proc. Polaków codziennie odczuwa stres w pracy, a 28 proc. odczuwa go kilka razy w tygodniu. W tym przypadku znajdujemy się daleko w tyle za mieszkańcami Holandii, wśród których 22 proc. nie doświadcza stresu w ogóle.

W dystrybucję treści związanych z kampanią #zdrowiepotrzebujeruchu angażują się także zrzeszone w Federacji Pracodawców Fitness kluby sportowe, w tym największe sieci fitness w kraju.

– Aktywność fizyczna potrzebuje dziś promocji, gdyż aktywizacja społeczeństwa jest ważna nie tylko z powodów zdrowotnych i potrzeby budowania odporności w okresie pandemii, ale również ze względu na sytuację branży sportowej, zwłaszcza obiektów sportowo-rekreacyjnych – mówi Adam Śliwiński z Federacji Pracodawców Fitness.

W obiektach sportowych można ćwiczyć w Polsce od drugiego tygodnia czerwca. By zapewnić bezpieczeństwo ćwiczącym, obiekty sportowe podlegają podwyższonym normom sanitarnym, takim jak:

utrzymanie dystansu społecznego,



limit jednej osoby na 7 m2 (kluby fitness czy siłownie),



w przypadku aquaparków maksymalny ruch klientów wynosi 75 proc.



W klubach fitness, siłowniach czy też w obiektach wspinaczkowych, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, powinny znajdować się:

płyny do dezynfekcji,



dodatkowe oznaczenia i wskazówki przypominające klientom o zasadach higieny.



