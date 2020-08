Megagwiazda kina – „The Rock” – kupiła sobie futbolową ligę

Dwayne „The Rock Johnson połączył siły ze swoją byłą żoną oraz czołową firmą zarządzającą sportem, aby kupić upadłą ligę piłkarską XFL za 15 milionów dolarów.

Johnson, były gwiazdor WWE, który jest jednym z najlepiej opłacalnych aktorów kina akcji w Hollywood, oraz jego partnerzy kupują aktywa XFL od Alpha Entertainment, prywatnej firmy założonej przez prezesa WWE i dyrektora generalnego organizacja Vince’a McMahona.

Alpha złożyła wniosek o upadłość w kwietniu, po wcześniejszym zakończeniu sezonu XFL z powodu pandemii COVID-19.

To był szczególnie słaby czas dla XFL. Liga została założona jako alternatywa dla NFL przez WWE (wtedy znana jako WWF) w 2000 roku. Liga rozegrała tylko jeden sezon w 2001 roku – pomimo współpracy ze współwłaścicielem NBC Sports – a Sezon 2020 miał być jego wielkim powrotem do gry.

Ale nawet jeśli XFL nie uzyskała sukcesu finansowego ani ratingowego, niektórzy fani wciąż mieli nadzieję na nową ligę piłkarską, która mogłaby rzucić wyzwanie NFL.

To zachęciło do podjęcia decyzji o uruchomieniu drugiego sezonu XFL na początku tego roku, obejmującego osiem drużyn, krótszy czas gry i nowe zasady, ułożone tak, aby zarówno przyspieszyć grę, jak i uczynić ją bezpieczniejszą w czasie, gdy NFL znalazło się pod ostrzałem z powodu ogromnej liczby kontuzji graczy.

Decyzja Johnsona o wzięciu udziału zakupie XFL była „głęboko zakorzeniona w dwóch rzeczach – mojej pasji do gry i pragnieniu, aby zawsze dbać o fanów”, jak napisał aktor w oświadczeniu.

„The Rock” dodał, że nie może się doczekać „stworzenia czegoś specjalnego dla zawodników, kibiców i wszystkich zaangażowanych i kochających futbol (amerykański)”.

Sąd upadłościowy nadal musi zatwierdzić transakcję na rozprawie 7 sierpnia. Jeśli tak się stanie, zakup powinien zostać sfinalizowany do końca miesiąca.

Johnson współpracuje z Daną Garcią, producentką filmową, z którą był żonaty przez ponad 10 lat, zanim rozwiedli się w 2007 roku, a także z RedBird Capital, firmą założoną przez byłego partnera Goldman Sachs, Gerry’ego Cardinale’a.

Garcia i Johnson są współzałożycielami Seven Bucks Productions. Ta firma jest wymieniona jako producent kilku największych hitów Johnsona, w tym „Jumanji: Welcome to the Jungle”, kontynuacji Jumanji „The Next Level”, „Rampage”, „Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw” i komedii sportowej dla HBO „Ballers”.

„Sport i rozrywka to fundamenty biznesów, które zbudowałam” – napisała Garcia w oświadczeniu. „Połączenie naszej wiedzy z naszym zaangażowaniem w dostarczanie ekscytującej i inspirującej unikalnej zawartości sprawiło, że wszyscy skupimy się na rozwijaniu marki XFL w multimedialne doświadczenie, które nasi sportowcy, partnerzy i fani będą z dumą przyjmować i kochać”.

W komunikacie prasowym nie było wzmianki o tym, kiedy XFL może powrócić do gry. NFL jest obecnie na dobrej drodze do rozpoczęcia kolejnego sezonu tej jesieni, pomimo obaw związanych z COVID-19.