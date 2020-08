Przy przekopie Mierzei powstanie wyspa, a w Szczecinie dwie. Jest konkurs na nazwy

Przekop Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 roku, a prace na terenie inwestycji trwają od miesięcy. Co rusz pojawiają się też doniesienia o bursztynie, który mają skrywać okolice Kątów Rybackich. Początkowo miało być go tyle, by inwestycja się zwróciła, teraz jednak szacunki zaniżono. Mowa o około 900 kilogramów bursztynu do wydobycia.

Przekop Mierzei Wiślanej. Powstanie wyspa, jest konkurs na nazwę

W ramach projektu powstanie też sztuczna wyspa, która ma zrekompensować straty środowiskowe, jakie wywoła przekop. Jednocześnie na zachodnim wybrzeżu Bałtyku zaplanowano pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin, a efektem tych działań będzie powstanie dwóch wysp na Zalewie Szczecińskim.

Skoro u wybrzeży Polski powstaną trzy nowe wyspy, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło konkurs na ich nazwanie:

Do każdej z trzech wysp każdy obywatel może zaproponować jedną nazwę. Swoje propozycje należy wysłać na adres konkurs@mgm.gov.pl do 31 sierpnia.

Konkurs na nazwę nowych wysp u wybrzeży Polski

Zgodnie z zapowiedziami resortu, najpierw komisja konkursowa wybierze „najciekawsze i najczęściej powtarzające się propozycje”, a potem zarządzone zostanie ogólnopolskie głosowanie internetowe, zaplanowane na wrzesień.

Zwycięskie nazwy – zapewnia ministerstwo – zostaną oficjalnie nadane wyspom przez polskie władze. Co można wygrać? Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe grawertony z informacją o tym, że to oni nadali nazwy nowym wyspom.