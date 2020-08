Polskie plaże posprzątają dwie firmy: jedna niemiecka, druga amerykańska

Akcja sprzątanie świata w Polsce koordynowana jest od 25 lat przez Fundację Nasza Ziemia. Ekologiczną inicjatywę mogą wesprzeć wszyscy – wystarczy kupić objęty akcją produkt Procter & Gamble w sklepie Lidl pomiędzy 17 a 30 sierpnia. Część dochodów ze sprzedaży produktów P&G zostanie przeznaczona właśnie na to przedsięwzięcie.

Czy z końcem sezonu turystycznego helskie plaże i tereny wokół nich będą wolne od śmieci? Wszystko okaże się już we wrześniu.

– To, co najbardziej mnie smuci, kiedy patrzę na wyniki dotychczasowych akcji terenowych zorganizowanych w ramach PreStartu tegorocznej akcji to fakt, że śmiecimy i to w pięknych miejscach: lasach, parkach i na plażach. A przecież to tam szukamy wytchnienia od codziennych trosk, zabiegania. Te prawie 2 tony zebranych śmieci nie wzięło się znikąd. Za każdą plastikową czy szklaną butelką, za każdym opakowaniem po jedzeniu stoi konkretny człowiek. A przecież wystarczy nie śmiecić, zabrać to, co ze sobą na czas odpoczynku wzięliśmy. To jest i łatwe, i proste, wystarczy chcieć – komentuje Beata Butwicka, prezes Fundacji Nasza Ziemia.

– Chcemy (...) dbać o środowisko naturalne (...). Dlatego cieszymy się, że wspólnie z siecią Lidl Polska możemy (...) przyczynić się do poprawy stanu środowiska, które nas otacza. Plaże i lasy to nie miejsce dla śmieci. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom nie tylko przywrócimy czystość tym pięknym miejscom, ale też zwrócimy uwagę społeczeństwa na konieczność odpowiedniego obchodzenia się z odpadami. Żebyśmy wszyscy mogli cieszyć się czystą planetą – komentuje Małgorzata Mejer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Procter & Gamble w Europie Centralnej.

– (...) Bardzo cieszymy się z naszego udziału w nowym dla nas projekcie, dążącym do oczyszczenia polskich plaż z plastikowych zanieczyszczeń. Jest to kolejne działanie, które przybliża nas do realizacji przyjętej wizji „mniej plastiku”. Projekt jest dla nas również bardzo istotny z uwagi na lokalność – w pobliskim Pruszczu Gdańskim znajduje się jedno z naszych Centrów Dystrybucyjnych. Bardzo się cieszymy, że możemy wspierać nasze najbliższe otoczenie i lokalną społeczność – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, pracująca na stanowisku head of corporate communications w Lidl Polska.

Organizację sprzątania Półwyspu Helskiego może wesprzeć każdy, kto w dniach 17-30 sierpnia dokona zakupu objętych akcją produktów Procter & Gamble w sklepie Lidl. Wśród promocyjnych produktów są m.in. pasta do zębów Blend-a-med, podpaski Always i Naturella, szczoteczki do zębów Oral-B, produkty matki Gillette oraz szampony do włosów Pantene i Head & Shoulders.

Fundacja Nasza Ziemia to organizacja pozarządowa, od 1994 roku organizująca kampanię „Sprzątanie świata – Polska”. Do dzisiaj odbyło się już 26 edycji tej akcji. W czerwcu, podczas jednej z akcji terenowych, kiedy sprzątaniem objęte zostały plaże od Świnoujścia przez Międzyzdroje aż po Dziwnów, w ciągu jednego dnia Fundacja Nasza Ziemia wraz z wolontariuszami z tego terenu zebrała przeszło pół tony śmieci, w tym ponad 130 kg plastikowych odpadów.

