Ile zarobił Dwayne „The Rock” Johnson? Właśnie został najlepiej opłacanym aktorem świata

Dwayne Johnson, zapaśnik (wrestler), który stał się aktorem znanym jako „The Rock” (ang. skała), znalazł się na szczycie listy najlepiej opłacanych aktorów magazynu „Forbes”. Zarobił około 87,5 mln dolarów w roku podatkowym kończącym się w czerwcu 2020 roku.

Następni na liście są Ryan Reynolds i Mark Wahlberg z odpowiednio 71,5 mln dolarów i 58 mln dolarów. Z wyjątkiem Johnsona, nazwiska na liście znacznie różnią się od tych z zeszłorocznej dziesiątki, która była zdominowana przez gwiazdy serii Marvel.

Co ciekawe, Netflix pojawił się jako wiodący pracodawca, z co najmniej 25 proc. całkowitych 545,5 mln dolarów pensji wypłaconych przez giganta streamingu.

„Forbes” szacuje, że Johnson dostał około 23,5 miliona dolarów za nadchodzący film Netflixa „Red Notice” i osiągnął znaczące zyski ze współpracy z marką odzieży i słuchawek Under Armour.

Reynolds, który również zagra w „Red Notice”, podobno dostał ponad 20 mln dolarów za każdy ze swoich ostatnich filmów dla Netflixa. Podobna kwota prawdopodobnie została zapłacona Wahlbergowi za „Spenser Confidential”.

Ben Affleck, który zajął czwarte miejsce na liście z zarobkami szacowanymi na 55 milionów dolarów, nakręcił także filmy Netflixa: „The Last Thing He Wanted” oraz dramat sportowy „The Way Back”.

Następny na liście jest Vin Diesel, współpracownik Johnsona z „Szybkich i wściekłych” z 54 milionami dolarów, ponownie głównie dzięki Netflixowi (seria „Fast & Furious Spy Racers”, którą wyprodukował. Dziewiąty odcinek serii został przeniesiony na następny rok z powodu pandemii koronawirusa).

Akshay Kumar, Lin-Manuel Miranda, Will Smith, Adam Sandler i Jackie Chan to pozostali aktorzy z pierwszej dziesiątki.

Lista najlepiej opłacanych aktorów „Forbesa” ma się ukazać w przyszłym tygodniu.

Niedawno pisaliśmy o tym, że „The Rock” został też najlepiej opłacaną gwiazdą Instagrama.

