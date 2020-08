Przekop Mierzei Wiślanej stał się atrakcją turystyczną. Jak trafić do punktu widokowego?

Przekop Mierzei Wiślanej, który połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, ma zostać wykonany do 2022 roku. Obecnie prowadzone są prace w miejscu przyszłego kanału żeglugowego, ale także śluzy i bram śluzy. Od strony Zalewu Wiślanego powstaje sztuczna wyspa. W przyszłości planowane jest jeszcze pogłębienie rzeki Elbląg wraz z modernizacją brzegów i budową mostu w Nowakowie oraz pogłębianie toru wodnego na Zalewie Wiślanym.

Punkt widokowy

Teren inwestycji przyciąga turystów, o czym pisze trójmiejska „Wyborcza” . Aby ułatwić przyjezdnym obserwacje prac, leśnicy urządzili punkt widokowy na jednym ze wzniesień, do którego można dotrzeć z prowizorycznego parkingu we wsi Skowronki. Dziennik zaznacza, że trzeba być ostrożnym, bowiem nie ma wydzielonego miejsca dla pieszych, a wokół jeździ ciężki sprzęt. Do punktu widokowego prowadzą strzałki.

Złoża bursztynu

Na popularność Przekopu Mierzei Wiślanej wśród turystów liczy minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Jego zdaniem odwiedzających może przyciągnąć także jedno ze złóż bursztynu – zbyt małe i rozproszone, by je wydobywać, ale ciekawe jako atrakcja turystyczna. Drugie – o rozmiarach około 900 kilogramów – ma zostać wydobyte.