Wakacje 2020 – promocja w Energylandii. Bilet nawet za... 1 zł

Oto propozycje Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze, największego parku rozrywki w Polsce, z rollercoasterami znanymi już w całej Europie.

1. Promocja „Wydłużamy wakacje”

Od 17 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. można kupić bilety nawet 20 zł taniej. Dotyczy to tylko biletów elektronicznych zakupionych przez internet na stronie parku. Promocyjne bilety można wykorzystać od 3 września 2020 r. do 25 października 2020 r. w dniach i godzinach zgodnych z kalendarzem otwarcia parku.

Ceny biletów:

bilet normalny od 140 cm – 119 zł /szt. – taniej o 20 zł



bilet normalny 2-dniowy od 140 cm – 209 zł /szt. – taniej o 40 zł



bilet ulgowy do 140 cm – 79 zł /szt. – taniej o 10 zł



bilet ulgowy 2-dniowy do 140 cm – 139 zł /szt. – taniej o 20 zł

2. Bilet urodzinowy za 1 zł

Wszyscy jubilaci do 18 roku życia włącznie, w dniu swoich urodzin wchodzą do Energylandii za złotówkę. Bilet urodzinowy można zakupić jedynie w kasie parku po okazaniu dokumentu potwierdzającego datę urodzin. Takim dokumentem może być legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport lub akt urodzenia. Promocja jest również dostępna dla jubilatów, którzy obchodzą urodziny w czasie, gdy park jest zamknięty.

3. Promocja Halloweenowa

24 października 2020 r. w Energylandii odbywa się Halloween Night. Park jest wtedy czynny od godziny 10:00 do 22:00. Jeśli tego dnia przyjdzie się do parku przebranym, to otrzyma się bilet za pół ceny. Warunkiem zakupu takiego biletu jest całkowite przebranie od stóp do głów.

