Ogromne kary za śmiecenie w miejscach publicznych. Sięgną 5 tys. zł

Nie należymy do najporządniejszych i śmiecimy na potęgę. Ministerstwo Klimatu chce to ukrócić. Jak donosi RMF24 resort zapowiada zmiany w prawie dotyczącym segregowania śmeici. Nowe przepisy mają pomóc gminom, ale także przyczynić się do obniżenia opłat dla ich mieszkańców.

Tymczasem „podwyżkę” dostanę śmiecący w miejscach publicznych. Bo ministerstwo planuje kary nawet do 5 tysięcy zł. Zmiany objąć mają wprowadzenie korzystniejszych dla gmin zasad obliczania poziomu recyklingu, zmianę stawki dla nieruchomości niezamieszkanych i możliwość indywidualnego rozliczania się przez mieszkańców bloków.

RMF24 cytuje wiceministra klimatu Jacka Ozdobę: – Gminy będą też mogły zmniejszyć liczbę odbieranych frakcji – z pięciu do trzech, jeżeli będą je potem segregować. Wtedy ministerstwo rozpatrzy, czy są możliwości organizacyjno-techniczne, aby frakcje, które idą dalej do recyklingu, czyli papier, szkło, worki, były np. zbierane w jedno – mówi Ozdoba.

Resort chce surowo karać śmiecących. Propozycje zakładają wzrost kar za śmiecenie w miejscach publicznych do 5 tysięcy zł oraz do 8 lat więzienia za porzucanie odpadów niebezpiecznych. Prawo ma obowiązywać od jesieni. Zmiany muszą przejść całą ścieżkę legislacyjną.

