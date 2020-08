Donald Trump wezwał do bojkotu opon Goodyeara. Obraził się o czerwone czapki

Czapki „MAGA” to znak rozpoznawczy Trumpa, charakterystyczny element jego kampanii sprzed 4 lat. Teraz też są używane. Czerwona bejsbolówka nie pozostawia wątpliwości, kogo popiera ten, kto ją nosi. Sam Trump wkłada czapkę na wiece.

Teraz Donald Trump wezwał do bojkotu Goodyear Tires za zakazanie czapek „MAGA” w swoich zakładach. Trumpa wściekło to, że firma powiedziała pracownikom, że mogą nosić czapki z logo „Black Lives Matter”, ale nie wolno im nosić „odzieży politycznej”. Do tej odzieży zaliczono czapki „Make America Great Again”.

Prezydent napisał wprost: „Nie kupujcie opon Goodyeara. Ogłosili ban na czapki MAGA. Kupujcie lepsze opony za znacznie mniej!”.

Wcześniej Goodyear ogłosił wewnętrznie, że pracownicy nie mogą nosić ubrań powiązanych z polityką. Poprosił pracowników, aby polityka nie dotyczyła miejsca pracy.

Jednak pracownik firmy zamieścił w sieci slajd, który, jak powiedział, pochodzi z firmowego szkolenia, na którym w Goodyearze podawano przykłady tego, co jest akceptowalne, a co nie. Slajd pokazuje jako akceptowalne: Black Lives Matter (BLM) i Lesbian, Gay, Biseksualny, Transgender Pride (LGBT). Jako niedopuszczalne wymieniono: Blue Lives Matter (wspiera policję), All Lives Matter, MAGA Attire, slogany polityczne i polityczne materiały.

Slajd został przechwycony przez serwisy informacyjne i rozszedł się po sieci. Goodyear przyznał, że zdjęcie opublikowane w internecie „wywołało silną reakcję”.

„Wczoraj Goodyear stał się tematem rozmów, które doprowadziły do powstania błędnych wyobrażeń na temat naszych zasad i naszej firmy. Dla tych, którzy nie są tego świadomi, szeroko rozpowszechniony obraz wywołał silną reakcję i chcieliśmy skorzystać z okazji, aby przedstawić ważny kontekst wizualny i naszej polityki. Wspomniana grafika nie została stworzona ani rozpowszechniona przez firmę Goodyear, ani nie była częścią zajęć szkoleniowych z zakresu różnorodności” – napisał prezes firmy.

Sekretarz prasowa Białego Domu, Kayleigh McEnany, potępiła firmę za promowanie „pewnych ideologii” oraz zakazywanie innych (w domyśle: zakazywanie popierania Trumpa).

„To pewna ideologia. Nie zaprzeczyli, że zdjęcie zostało zaprezentowane w jednym z ich obiektów” – powiedziała McEnany. Oskarżyła firmę o wspieranie ruchu Black Lives Matter, ale nie wspieranie policji, skoro Blue Lives Matter (hasło wspiera policję) jest w firmie nie do przyjęcia.

Goodyear to jedna z największych na świecie firm oponiarskich i największy dostawca opon do nowych pojazdów w Stanach Zjednoczonych.

Prezydencka limuzyna – Cadillac znany jako „Bestia” – korzysta z opon Goodyeara. McEnany nie odpowiedziała na pytanie, czy pojazd nadal będzie ich używał. „Nie zamierzam komentować kwestii bezpieczeństwa” – powiedziała.

Akcje firmy spadły o około 6 procent po ataku prezydenta, ale odrobiły stratę i zakończyły dzień tańsze o 2,5 proc.

Czytaj także:

Donald Trump popiera technologicznego giganta, który chce kupić amerykańskiego TikToka