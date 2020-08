Minister na Fuerteventura. Gdzie leży i do kogo należy ta wyspa?

Były minister zdrowia Łukasz Szumowski wypoczywa na Fuerteventurze. Pogoda mu sprzyja, bo wyspa to część archipelagu Wysp Kanaryjskich. Należy do Hiszpanii, a leży u wybrzeży Afryki. Co jeszcze wiemy o Fuerteventurze?