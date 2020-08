Minister na Fuerteventurze. Szumowski wybrał turystyczny raj w Hiszpanii

W środę po publikacji „Super Expressu” media obiegła informacja o zagranicznych wakacjach byłego już ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Poseł PiS wybrał kierunek, który sam wcześniej odradzał. Szumowski udał się bowiem na hiszpańską wyspę – Fuerteventurę. To raj dla turystów, miłośników wody i wysokich temperatur. Co jeszcze o niej wiadomo?

Fuerteventura. Informacje geograficzne

Fuerteventura to należąca administracyjnie do Hiszpanii wyspa, która leży u wybrzeży Afryki, na Oceanie Atlantyckim. Jest częścią archipelagu Wysp Kanaryjskich. Razem z wyspami Lanzarote i Gran Canaria tworzy prowincję Las Palmas. Wraz z całym archipelagiem zaliczana jest do Makaronezji.. Fuerteventurę zamieszkuje ok. 113 275 osób.

Fuerteventura. Szerokie plaże i ciepła pogoda

Fuerteventura posiada najdłuższą linię brzegową z Wysp Kanaryjskich i naturalne, szerokie plaże. Jest ich ponad 150. Najsłynniejszą z nich jest pokryta białym piaskiem Playa de Sotavento de Jandia, na której corocznie odbywają się międzynarodowe zawody zaliczane do pucharu świata w windsurfingu. Na Fuerteventurze, ze względu na jej pochodzenie, nie należy martwić się o temperaturę. Ta rzadko spada poniżej 25 stopni, a często przekracza 30 °C. Pewnym problemem dla turystów mogą być burze piaskowe znad Sahary występujące wiosną.

Czytaj także:

Jako minister zachęcał do urlopów w Polsce. Po rezygnacji Szumowski „przyłapany” na Kanarach