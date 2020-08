Rząd jedzie rozmawiać z górnikami na Śląsk. W tym samym czasie ich koledzy organizują pikietę w Warszawie

Już dziś kolejna tura rozmów członków rządu z górnikami. Na Śląsku mają być obecni przedstawiciele spółek energetycznych i węglowych, a także Ministerstwa Aktywów Państwowych z wicepremierem Jackiem Sasinem na czele.

Kolejny etap rozmów w Katowicach będzie odnosił się do przyszłości Polskiej Grupy Górniczej i planu ratunkowego dla polskiej energetyki. Rozmówcy mają rozmawiać o kształcie strategii nie tylko dla kopalni, ale także dla całego krajowego sektora węglowego.

Minister na Śląsku, górnicy w Warszawie

Co ciekawe, w tym samym czasie do Warszawy wybiera się grupa górników, którzy, jak zapowiadają, chcą manifestować w sprawie poparcia dla kolejnych inwestycji węglowych. Będą to górnicy z kopalń węgla brunatnego. Podczas pikiety w stolicy mają padać słowa poparcia dla budowy kopalni Złoczew, która miałaby zapewnić wieloletnie dostawy dla Elektrowni Bełchatów. Jak informuje „Rzeczepospolita”, drugim postulatem pikietujących będzie przedłużenie koncesji na eksploatację złoża Turów do 2044 roku.

