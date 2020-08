Polaków jest 42 miliony. Prawie 11 proc. z nas żyje na emigracji

Już jednak w Unii Europejskiej jesteśmy najbardziej licznym narodem, jeśli chodzi o liczbę emigrantów. 10,5 proc. z nas żyje na emigracji.

Imigracja w Unii Europejskiej w tym roku w następstwie pandemii właściwie nie istnieje – konstatuje Business Insider Polska. Zamknięto granice, przemieszczanie się ustało, zarówno zarobkowe, jak i to „na zawsze”. Do UE przestali przybywać także obywatele państw afrykańskich i azjatyckich. Z danych opublikowanych przez Frontex (Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej) wynika, że w kwietniu do UE nielegalnie próbowało się przedostać tylko 1 470 osób, najmniej w historii (dane są zbierane od 2009 roku).

Jeśli chodzi o miejsca docelowe imigrantów, to najwięcej żyje ich wg ONZ w: Niemczech (13 mln), Wielkiej Brytanii (10 mln) i Francji (8 mln). Takim krajem docelowym w Europie, ale poza UE – jest także Rosja (12 mln). Do ponad 4-krotnie mniej niż w kraju liderującemu światowemu zestawieniu. To oczywiście Stany Zjednoczone, będące domem dla 51 mln emigrantów (Polaków mieszka w USA 427 tys.).

Według danych ONZ jesteśmy największą liczbową emigracją w Unii Europejskiej i 12. na świecie. Poza Polską mieszka 4,5 mln Polaków.

W Unii Europejskiej jesteśmy liczbowym liderem, ale w Europie już nie. Poza ojczyznami mieszka (z Europejczyków) więcej Ukraińców i Rosjan.

Z kolei procentowo wygląda to już inaczej, ponieważ jesteśmy licznym narodem. Z mniej licznych w Unii Europejskiej poza swoimi ojczyznami większy procent osób mieszka poza Portugalią, Chorwacją, Bułgarią, Irlandią, Rumunią, Litwą, Łotwą czy Cyprem.

Większy procent niż Polaków (w Europie) poza swoimi ojczyznami mieszka także Białorusinów, Ormian, Serbów, czy Gruzinów.

Gdzie mieszkają Polacy, którzy żyją poza Polską (przypomnijmy: 4,5 mln z nas)? W Niemczech (1,7 mln), Wielkiej Brytanii (914 tys.) i USA (427 tys.), to pierwsza trójka państw docelowych.

Z kolei ilu emigrantów mieszka w Polsce? Według ONZ – 656 tys. emigrantów. Najwięcej Ukraińców – 218 tys.

Czytaj także:

Lody kontra rząd: „Hej, pani minister, ludzie nie mogą być nielegalni”