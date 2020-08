Urzędnicy nie dostaną podwyżek. Wielkie oszczędzanie premiera Morawieckiego

W związku z kryzysem COVID-19 rząd musi oszczędzać, także na zatrudnionych w sektorze publicznym, czyli urzędnikach. Według informacji podanych przez „Rz” w 2021 roku państwo wyda na pensje i nagrody dla urzędników mniej niż zamierza wydać w 2020 roku.

Tak naprawdę nagród w 2021 roku w ogóle nie będzie (ma nie być), bo premier Mateusz Morawiecki zlikwiduje fundusze na wypłacanie nagród.

Dziennik podaje, że z projektu ustawy okołobudżetowej na 2021 rok wynika, że oszczędności dotkną całej administracji publicznej. Rząd postawił sobie cel: za rok nie wyda więcej niż w tym roku.

Jak wylicza „Rz” oszczędności na wypłacie nagród przyniosą do budżetu 694 mln zł (to znaczy nie uszczuplą go o taką kwotę). Z kolei 183 mln zł oszczędności da zamrożenie systemowej waloryzacji wynagrodzeń sędziów i prokuratorów.

„W projekcie rząd proponuje również zamrożenie odpisów na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych na poziomie obowiązującym w roku 2020. Oszczędności z tego tytułu wyniosą 466 mln zł” – dodaje periodyk.

