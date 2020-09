Wielka wyprzedaż w Ryanair. Bilety można kupić już za 19 zł!

Branża lotnicza jest jedną z najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. Ograniczenia wprowadzone przez rządy wielu państw sprawiły, że na kilka tygodni ruch lotniczy praktycznie zamarł. Mimo zniesienia obostrzeń, linie lotnicze odnotowaują znacznie mniejsze niż przed pandemią zainteresowanie zakupem biletów. Ryanair chce na nowo zachęcić klientów do korzystania ze swoich usług. Z tej okazji irlandzki przewoźnik przygotował wielką wyprzedaż, w ramach której można zakupić bilety m.in. do wielu europejskich miast.

Wyprzedaż w Ryanair - jak skorzystać?

W ramach promocji Ryanair przygotował aż milion biletów do 240 desytynacji m.in. w Europie, Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Akcja trwa przez 48 godzin - aby z niej skorzystać należy wejść na stronę przewoźnika najpóźniej do północy w środę 2 września. Ceny biletów zaczynają się już od 19 złotych. Tańsze bilety oferowane w promocji dotyczą tylko i wyłącznie lotów we wrześniu oraz październiku.

Przy zakupie biletów warto pamiętać, że 2 września wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z listą krajów, do których obowiązuje zakaz lotów. Wśród nich znalazły się: Hiszpania, Czarnogóra, Malta, Malediwy, czy Stany Zjednoczone. Łącznie na liście znalazły się 44 państwa - ostatecznie wykreślono z niej Chorwację oraz Francję.