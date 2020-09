Koniec plastiku w Happy Mealach w McDonald’s. Zdecydowała ekologia

Nie od razu, ale z czasem tak. Cały proces odejścia od plastikowych zabawek w zestawach ma zostać przeprowadzony globalnie. A w związku z tym potrwa, szacuje się (McDonald’s szacuje), że co najmniej 2-3 lata.

Dzięki wyeliminowaniu plastiku z zestawów McDonald’s nie wytworzy ok. 3 tys. ton plastiku.

Co dalej z zabawkami? Na razie nie wiadomo, wiadomo, że wycofanie potrwa. – Chciałbym, żeby to była taka perspektywa dwóch-trzech lat. Na niektórych rynkach europejskich prowadzone są testy takiej strategii. To jest wyzwanie. Wizyty rodziców z dziećmi w naszych lokalach to nie tylko posiłek, ale także wspólne przeżycie pewnego doświadczenia. Smak i jakość jedzenia to tylko składowa pełnej całości. Zabawka, z którą dziecko wychodzi z takiego spotkania, okazuje się bardzo istotna i powinna być wartościowa – powiedział Adam Pieńkowski dyrektor zarządzający McDonald's Polska w Business Insider Polska.

Być może zamiast zabawek dzieci dostaną książeczki. Już teraz rodzice mogą wybrać je zamiast zabawek. Jak przypomina Bankier.pl „na wojnę z plastikiem weszły już inne firmy, m.in. Coca-Cola, która chce, by do 2030 r. w Polsce 100 proc. jej opakowań trafiało do recyklingu. W ostatnim czasie spółka obuwnicza CCC wycofała foliowe opakowania ze swoich sklepów, podobne rozwiązania wprowadził m.in. Lidl oraz Carrefour”.