Sensacja w F1. Rodzina Williamsów opuszcza Williamsa

Sir Frank obchodził w zeszłym roku 50 urodziny jako szef zespołu F1, prowadząc w tym czasie dwa zespoły, z których drugi zdobył siedem tytułów mistrza świata kierowców i dziewięć tytułów mistrzów konstruktorów. Jego córka Claire przejęła kierowanie zespołem w 2013 roku.

– Z ciężkim sercem odchodzę z pełnienia swojej roli w zespole. Miałam nadzieję, że będę kontynuowała swoją kadencję w przyszłości i zachowam dziedzictwo rodziny Williamsów na następne pokolenie – powiedziała Claire. – Jednak nasza potrzeba znalezienia inwestora na początku tego roku ze względu na szereg czynników, z których wiele było poza naszą kontrolą, spowodowała sprzedaż zespołu do Dorilton Capital. Moja rodzina zawsze stawiała nasz zespół wyścigowy i naszych ludzi na pierwszym miejscu i była to absolutnie słuszna decyzja.

– Wiem, że znaleźliśmy w nich odpowiednich ludzi, którzy zabiorą Williamsa z powrotem na czoło stawki, jednocześnie zachowując dziedzictwo Franka Williamsa. Podjęłam decyzję o odejściu z zespołu, aby umożliwić Doriltonowi nowy start jako nowemu właścicielowi. Nie była to łatwa decyzja, ale uważam, że jest dobra dla wszystkich zaangażowanych – kontynuuje córka Sir Franka Williamsa.

– Jestem ogromnie zaszczycona, że dorastałem w tym zespole i we wspaniałym świecie, jakim jest świat Formuły 1. Kochałam każdą minutę i zawsze będę wdzięczna za możliwości, jakie mi dała. Ale jest to również niezwykle wymagający sport i ja teraz chcę zobaczyć, co jeszcze oferuje mi świat, a co najważniejsze, chcę spędzić czas z rodziną.

– Chciałabym podziękować Doriltonowi za wsparcie i zrozumienie mojej decyzji. Chciałabym również podziękować naszym fanom, którzy trzymali się nas na dobre i na złe. Nasi ludzie w Williamsie zawsze byli rodziną, motywowali mnie w trudnych chwilach i to ich będzie mi najbardziej brakować. Mam prawdziwą nadzieję, że proces, przez który przeszliśmy, przyniesie im sukces, na jaki zasługują. I na koniec chciałbym podziękować mojemu tacie za wszystko, co dał zespołowi, sportowi i naszej rodzinie.

Claire całe życie była w Formule 1, jako dziecko przyjeżdżała na wyścigi, aby oglądać, jak jej ojciec prowadzi zespół, a następnie rozpoczęła karierę w dziale komunikacji, najpierw toru Silverstone, a następnie w Williamsie w 2002 roku.

Osiem lat później została dyrektorem ds. komunikacji, zanim w 2012 roku objęła stanowisko Sir Franka w zarządzie jako przedstawicielka rodziny Williamsów. Rok później została mianowana zastępcą szefa zespołu, zasadniczo przejmując codzienne kierowanie teamem.

Pomogła odwrócić losy Williamsa. Team zajął dziewiąte miejsce w 2013 roku, dwukrotnie z rzędu zajął trzecie miejsce odpowiednio w 2014 i 2015 roku. Po kilku piątych miejscach nastąpiły dwa ich najgorsze sezony – zwłaszcza ostatni w 2018 i 2019 roku, kiedy zespół borykał się z trudnościami finansowymi.

Plan odbicia został zrealizowany w zeszłym roku, objął restrukturyzację działów, a wyniki były pozytywne, zespół wrócił do stawki i jest w stanie walczyć koło w koło z rywalami.

Jednak aby zrobić następny krok, rodzina Williamsów zdała sobie sprawę, że zespół potrzebuje znacznych inwestycji, co doprowadziło do procesu, który ostatecznie doprowadził do sprzedaży zespołu amerykańskiej prywatnej firmie inwestycyjnej.

I chociaż nowym właścicielom zależało na tym, aby Claire pozostała w swojej roli i codziennie kierowała zespołem, ta zdecydowała się skorzystać z okazji na nowy start i poświęcić trochę czasu Formule 1.

– Ponieważ przyszłość zespołu jest już zabezpieczona, wydaje nam się, że to odpowiedni czas, abyśmy odeszli od sportu – powiedziała Claire. – Jako rodzina zawsze traktowaliśmy Williamsa jako priorytet. Udowodniliśmy to naszymi ostatnimi działaniami w ramach procesu przeglądu strategicznego i uważamy, że teraz jest odpowiedni czas, aby przekazać stery i dać nowym właścicielom możliwość przeniesienia zespołu w przyszłość. Jesteśmy w tym sporcie od ponad czterech dekad. Jesteśmy niesamowicie dumni z naszych osiągnięć i dziedzictwa, które po sobie zostawiamy. Zawsze byliśmy w tym z miłości, dla czystej przyjemności wyścigów samochodowych, więc nie jest to decyzja, którą podjęliśmy lekko, ale po wielu refleksjach i jako rodzina.

Matthew Savage, prezes Dorilton Capital i Williams Grand Prix Engineering, dodał: „– W pełni szanujemy bardzo trudną decyzję Claire i rodziny Williamsów o odejściu z zespołu i firmy po zapewnieniu nowych zasobów na przyszłość. Osiągnięcia Claire w podtrzymywaniu dziedzictwa Williams Racing, znaczenia i zaangażowania w innowacje w trudnym środowisku od czasu przejęcia władzy w 2013 roku, są wręcz monumentalne. Odegrała również ogromną rolę w kształtowaniu bardziej wyrównanych technicznych i finansowych warunków gry w F1, co pomoże zapewnić zespołowi powrót na czoło stawki w nadchodzących sezonach. Jesteśmy dumni, że możemy przenieść nazwę Williams na następne sezony. Czeka nas ekscytująca faza dla sportu i dziękujemy Sir Frankowi, Claire i rodzinie Williamsów za możliwość bycia częścią tej wspaniałej brytyjskiej marki.