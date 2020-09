Upada jeden z najsłynniejszych domów publicznych w Europie. Winny? Koronawirus

10-piętrowy dom publiczny o nazwie Pascha jest jednym z największych w Europie – podkreśla brytyjska stacja BBC. Charakterystyczna agencja towarzyska przez wiele lat funkcjonowała w Kolonii w Nadrenii Północnej-Westfalii, zatrudniając około 120 prostytutek i 60 osób personelu dodatkowego, m.in. kucharzy, fryzjerów, sprzątaczki. Teraz kres jej działalności może położyć pandemia koronawirusa.

Dyrektor domu publicznego: Złożyłem wniosek o upadłość

Dyrektor Paschy, Armin Lobscheid, potwierdził w rozmowie z dziennikiem „Express” , że biznes upada. – To trochę niewyobrażalne, ale we wtorek złożyłem do sądu wniosek o upadłość. Jesteśmy skończeni – przyznał. Jak tłumaczył, interes wykończyły przepisy wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa, zakazujące działalności domów publicznych. Skrytykował tez sposób wydawania decyzji w tej sprawie – zakazy przedłużano co około dwa tygodnie. – Nie możemy tak planować pracy. Moglibyśmy zapobiec bankructwu z pomocą banków, gdyby obiecano nam, że będziemy mogli się otworzyć na początku przyszłego roku – wskazał Lobscheid.

Prostytucja zeszła do podziemia

Dodał, że zakazując oficjalnie prostytucji na czas pandemii, rząd robi krzywdę całej branży i zatrudnionym w niej osobom, a wcale nie zwiększa bezpieczeństwa Niemców. Armin Lobscheid podkreślił, że usługi seksualne zeszły do podziemia, co oznacza nie tylko nieprzestrzeganie zaleceń sanitarnych, ale też większe zagrożenie dla osób parających się prostytucją. Ograniczone są też wpływy do budżetu, bowiem usługi świadczone są na czarno.

Słynna Pascha

O domu publicznym Pascha stało się głośno na całym świecie w 2006 roku. Przybytek reklamował się z okazji Mundialu, zamieszczając flagi 32 krajów obok roznegliżowanych kobiet. Jego właściciele zaczęli dostawać groźby ze strony muzułmańskich ekstremistów, ponieważ znalazły się wśród nich symbole Iranu i Arabii Saudyjskiej.

