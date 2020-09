Kalifornia z Poznania. Caddy pojawi się jako kamper

Volkswagen Samochody Dostawcze pokazał nowe auto: Caddy California. Poprzednik nazywał się Caddy Beach, teraz firma zdecydowała się nawiązać do dużego kampera, zbudowanego na bazie Transportera, czyli Californii i Grand Californii (wersja pojemniejsza i lepiej wyposażona).

Jak deklaruje VSD „każdy najdrobniejszy szczegół tego (Caddy Californii – przyp. red.) samochodu został przemyślany, przeprojektowany i przebudowany na nowo. W ten sposób powstało perfekcyjne połączenie kompaktowego vana i inteligentnie zaprojektowanego kampera”. Od teraz dostępne są zatem trzy różne modele California tworzące rodzinę samochodów kempingowych.

Caddy California powstał na bazie Caddy piątej generacji. Jest pierwszym kamperem wykorzystującym benefity modułowej platformy konstrukcyjnej dla samochodów z silnikiem montowanym poprzecznie (MQB): najnowsze rozwiązania techniczne i znaczny przyrost przestrzeni. Nowy kompaktowy kamper produkowany jest w Polsce, w fabryce Volkswagen Poznań. Zakłady te są jedynymi na świecie, w których od początku do końca budowane są modele Caddy i Crafter oraz bazujące na nich samochody kempingowe.

Volkswagen Caddy California: wymiary

Caddy California o długości 4501 mm pojawi się na rynku jeszcze przed końcem tego roku, natomiast wersja z większym rozstawem osi – o długości 4853 mm, w roku 2021.

Wśród nowych rozwiązań jest np. nowe rozkładane łóżko. Dzięki talerzowym sprężynom i wysokiej jakości materacowi, jego konstrukcja zapewnia nie mniej wysoki komfort snu jak łóżka w T6.1 California i Grand California.

Wymiary łóżka to 1980 x 1070 mm. Po złożeniu zmniejsza się do jednej trzeciej długości. Podczas gdy w poprzednim modelu drugi rząd siedzeń był częścią konstrukcji łóżka, teraz już tak nie jest. Dlatego przed podróżą siedzenia w drugim rzędzie można wyjąć.

Mini-kuchnia i maxi-dach

Opcjonalna mini kuchnia w Caddy California to nowa funkcja, unikalna w tej klasie samochodów kempingowych. Umieszczona jest z tyłu, po lewej stronie przestrzeni ładunkowej, pod łóżkiem, a po otwarciu tylnej klapy można ją łatwo wysunąć. Podniesiona klapa tylna zapewnia również ochronę przed deszczem podczas gotowania.

Mini kuchnia składa się z dwóch części. W górnej części znajduje się jednopalnikowa kuchenka gazowa z osłoną przed wiatrem i półką. Natomiast w dolnej, wysuwanej części znajduje się pojemnik na sztućce oraz dodatkowe miejsce do przechowywania naczyń i prowiantu. W tylnej części kuchni znajduje się bezpiecznie zamykana, wentylowana skrzynia na butlę gazową (ciężar wypełnienia butli ok. 1,85 kg).

Caddy California może być opcjonalnie skonfigurowany z dużym panoramicznym dachem. Szklany dach o powierzchni 1,4 m2 daje widok na gwiazdy nocą (chyba że niebo jest zachmurzone), a w dzień daje dostęp światłu słonecznemu (chyba że dzień jest pochmurny).

System toreb i małe wynalazki

Firma VSD udoskonaliła system toreb do przechowywania, które mogą pomieścić przedmioty o wadze do pięciu kilogramów z każdej strony. Torby te zawiesza się na bocznych oknach w tyle pojazdu. System zasłon również został udoskonalony. Jasne zasłony na przednich szybach bocznych i na szybie tylnej są zabezpieczone magnesami wszytymi w materiał. Natomiast tylne okna boczne są zasłonięte przez torby do przechowywania. W przypadku przedniej szyby i panoramicznego, szklanego dachu, oprócz magnesów stosowane są jeszcze inne mocowania.

Nowe otwory wentylacyjne ze zintegrowaną siatką przeciw owadom na drzwi kierowcy i pasażera podczas postoju na polu biwakowym optymalizują klimat we wnętrzu auta. Nowy system z płynnie przyciemnianymi diodowymi lampkami emitującymi światło o barwie ciepłej bieli, zapewnia możliwość indywidualnego ustawienia jasności światła nad łóżkiem. Lepsze oświetlenie tyłu pojazdu przy otwartej klapie tylnej dają dodatkowe lampy diodowe. Dwa krzesła kempingowe i stół kempingowy można szybko schować do przeprojektowanej torby pod łóżkiem.

Dołączany namiot

Kolejna nowość to nowy modułowy system namiotowy, który można połączyć z Caddy California. Ponieważ namiot ten jest układem wolnostojącym, może być również używany oddzielnie, bez połączenia z autem. W razie potrzeby namiot można powiększyć poprzez dodanie kabiny sypialnej. W taki sposób tworzy się wystarczająco dużo miejsca dla rodziny i całego jej wyposażenia kempingowego. Dwie osoby śpią w tym przypadku w Caddy California, a dwie w nowym namiocie (chyba że zdecydują inaczej). Dzięki pneumatycznej konstrukcji namiot szybki i łatwy do postawienia. Duże okna można otworzyć w całości.

Jednostki napędowe i opcjonalny napęd na cztery koła

Silniki montowane w Caddy California to nowe turbo diesle TDI, na początku w dwóch wersjach mocy: 75 KM i 122 KM. Ważną rzeczą jest, że Caddy California będzie również dostępny z napędem na wszystkie koła (4Motion).