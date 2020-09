Co to jest program „Maluch Plus”? Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Co to jest program „Maluch Plus”?

„Maluch Plus” to rządowy program dofinansowujący tworzenie placówek opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia (żłobków). Wnioski – jak przypomniała szefowa resortu – można składać od 7 września. Program dotyczy 2021 roku, ale został ogłoszony tak wcześnie, żeby resort rodziny mógł ogłosić wyniki do końca tego roku i rozpocząć inwestycje jak najszybciej – jak wyjaśniła Marlena Maląg.

„Maluch Plus”. Jakie dofinansowanie można dostać?

W budżecie „Malucha Plus” na rok 2021 jest 450 mln zł. Minister Maląg wyjaśniła, że kwota na 2021 rok jest wyższa dla samorządów, które już żłobek utworzyły, ale chcą zrobić to ponownie (kolejna placówka). Jeśli samorządy będą tworzyć żłobki po raz pierwszy, dostaną maksymalnie 33 tys. zł na miejsce, a w przypadku drugiego utworzenia 30 tys. zł (zamiast 25 tys. zł jak wcześniej). Minister Maląg podkreśliła, że od 2018 r. budżet programu zwiększył się ze 151 mln zł do 450 mln zł.

Kiedy w programie „Maluch Plus” składać wnioski i kiedy będą wyniki?

Nabór do programu „Maluch Plus” rozpoczyna się 7 września. W przypadku modułu obejmującego nowe miejsca opieki utworzone przez gminy zgłoszenia można składać do 16 października. Termin na składanie wniosków dla pozostałych modułów upływa 6 listopada. Później ogłoszone zostaną wyniki. W przypadku pierwszego modułu (nowe miejsca opieki utworzone przez gminy) to 27 listopada 2020 r. W przypadku pozostałych modułów 15 stycznia 2021 r.

Jaki jest cel programu „Maluch Plus”?

– Celem programu „Maluch plus” jest wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech – powiedziała szefowa MRPiPS.

