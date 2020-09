Warszawa. Uwaga kierowcy, od dziś parkowanie na gapę 5 razy droższe

W Warszawie na Woli i Pradze Północ pojawiają się dziś – 7 września – nowe strefy parkowania. To 7800 nowo wyznaczonych płatnych miejsc na samochody.

Jak informuje miasto nowe strefy na Woli obejmują tereny od ul. Okopowej i ul. Towarowej do al. Prymasa Tysiąclecia. Z kolei na północy do linii kolejowej Warszawa Gdańska - Warszawa Zachodnia. Tymczasem na Pradze Północ tereny Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zostały wyznaczone w sąsiedztwie warszawskiego ogrodu zoologicznego i Parku Praskiego. Obejmują też SPPN Starą i Nową Pragę oraz północne okolice dworca Wschodniego.

Przypomnijmy, że w Warszawie opłata za pierwszą godzinę parkowania w strefie wynosi 3 zł, za drugą płaci się 3,60 zł, a za trzecią 4,20. Każda kolejna godzina to 3 zł, a minimalna opłata za postój to 0,50 zł (10 min postoju).

Zgodnie z decyzją Rady Warszawy radykalnie wzrosły kary za parkowanie bez biletu. Dotychczas było to 50 zł, co obowiązywało od 17 lat. Obecnie kara wynosi 250 zł. Kwota może zostać zmniejszona do 170 zł, jeśli kierowca opłaci mandat w ciągu 7 dni od daty wystawienia.

Czytaj także:

Warszawa. Strefa Płatnego Parkowania została poszerzona. Kiedy wzrosną opłaty?