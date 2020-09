Największy na świecie producent żywności odchodzi od plastiku w opakowaniach

Przyszłość jest dla Nestlé jasna, wyznaczony cel to rezygnacja z plastiku i 100 proc. opakowań nadających się do recyklingu. Do 2025 roku opakowania mają być zdatne do ponownego wykorzystania. Proces pozwoli zmniejszyć zużycie pierwotnych tworzyw sztucznych o jedną trzecią.

Obecnie już 87 proc. opakowań Nestlé nadaje się do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Firma ogłosiła kolejne inicjatywy, które zbliżą ją do realizacji globalnych zobowiązań. Zapowiedziane projekty obejmują m.in. inwestycję w wysokości 30 mln dolarów na rzecz zwiększenia produkcji plastiku pochodzącego z recyklingu w Stanach Zjednoczonych, wprowadzenie w Chile systemu wielokrotnego napełniania karmy dla zwierząt domowych oraz innowacyjne opakowanie kostek bulionowych Maggi we Francji – pierwsze tego typu opakowanie z papieru nadającego się do przetworzenia.

Jak komentuje Véronique Cremades-Mathis, Dyrektor ds. Zrównoważonych Opakowań w Nestlé: – Już poczyniliśmy znaczący postęp w drodze do przyszłości bez odpadów. Wiemy jednak, że wciąż wiele przed nami. Jako największy na świecie producent żywności i napojów robimy wszystko, by – wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni – skalę naszej działalności przełożyć na pomoc w rozwiązaniu problemu zanieczyszczeń.

Nestlé deklaruje, że chociaż pandemia wiele zmieniła i zaburzyła procesy proekologiczne, to zaangażowanie firmy w tworzenie zrównoważonych systemów i technologii opakowaniowych pozostaje bez zmian. Nestlé ma świadomość, że odgrywa istotną rolę w problemie zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi. Ogłoszona w 2019 roku strategia firmy opiera się na trzech filarach:

Prace nad nowymi opakowaniami

Wprowadzenie papierowych opakowań dla nowych typów produktów. Przykładem są batony Yes! w Polsce i marka Smarties w Wielkiej Brytanii, których opakowania powstają z papieru nadającego się do recyklingu.

Żywność dla niemowląt Gerber i Piltti pakowana jest w pierwsze tego typu saszetki stworzone tylko z jednego materiału. Pozwala to zwiększać wolumen surowca nadającego się do przetworzenia.

Nespresso wprowadziło nowe kapsułki wykonane w 80 proc. z aluminium z recyklingu.

Od 2019 roku Nestlé w Stanach Zjednoczonych podwoiło ilość rPET wykorzystywanego w butelkach wody niegazowanej, osiągając poziom 16,5 proc.

Kształtowanie przyszłości bez odpadów

W sierpniu 2020 roku Nestlé na Filipinach osiągnęło neutralność pod względem produkcji plastiku – firma zebrała i przetworzyła ilość surowca równą tej wypuszczonej na rynek, zapobiegając tym samym przedostaniu się opakowań na wysypiska i do oceanów.

W Indonezji, firma wraz z organizacją Stop tworzy system zrównoważonego zarządzania odpadami, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenie oceanów przez plastik.

Firma rozpoczęła zbiórki, sortowanie i przetwarzanie miękkich tworzyw sztucznych w Australii.

Producent rozszerza liczbę rozwiązań w zakresie opakowań wielokrotnego użytku dla kaw oraz karmy dla zwierząt. Przykładem jest współpraca ze start-upem MIWA w Szwajcarii.

Firma zidentyfikowała 20 krajów, które globalnie odpowiadają za wykorzystanie 50 proc. tworzyw sztucznych, aby to w nich w pierwszej kolejności pracować nad poprawą wskaźników recyklingu i infrastruktury gospodarowania odpadami.

Inspirowanie nowych postaw konsumenckich

Firma prowadzi szkolenia o zrównoważonych technologiach opakowaniowych dla ponad 290 tys. pracowników, aby inspirować zmiany ich postaw, a tym samym zbliżyć się do realizacji strategicznych celów w zakresie recyklingu opakowań. We Włoszech, Nestlé wprowadziło cyfrową platformę ze wskazówkami dla konsumentów w zakresie prawidłowej utylizacji opakowań. W Polsce, Niemczech i Meksyku, Nescafé Dolce Gusto rozpoczęło kampanię promującą recykling kapsułek. Koncern prowadzi też kampanie edukacyjne dla szkół, takie jak projekt „Tunuyan Verde” w Argentynie czy „Działaj z imPETem w Polsce”.

Konkurs z nagrodami

Firma ogłosiła ponadto, że w ramach konkursu Nestlé Creating Shared Value (CSV), który wystartuje 30 września, będzie poszukiwać i wspierać najciekawsze innowacje. We współpracy z organizacją non-profit Ashoka, Nestlé CSV Prize przyzna granty o wartości 250 tys. franków szwajcarskich na rozwój pomysłów zmian systemowych w takich obszarach jak alternatywne systemy dostaw i rozwiązania w zakresie redukcji odpadów z tworzyw sztucznych.

Instytut badania przyszłych śmieci

Rozwój i testy nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań opakowaniowych są prowadzone przez Instytut Badań nad Opakowaniami – pierwszą taką instytucję w branży spożywczej. Instytut zatrudnia około 50 naukowców, których prace obejmują m.in. tworzenie nowych bezpiecznych systemów wielokrotnego użytku, upraszczanie składu oraz zwiększenie ilości surowców z recyklingu w opakowaniach.