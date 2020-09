Te auta kupujemy w czasach COVID-19. W Polsce padł absolutny rekord sprzedaży

Branża motoryzacyjna dotkliwie odczuła wpływ COVID-19. Spadki rejestracji samochodów osobowych i dostawczych mają światowy zasięg. Dla producentów samochodów kempingowych nie jest to jednak wcale tak trudny czas. W obliczu pandemii, podobnie jak zwiększyła się atrakcyjność rodzinnych ogródków działkowych, wyraźnie wzrosła popularność kamperów.

Ich sprzedaż wręcz bije rekordy na przestrzeni ostatnich lat, jak donosi IBRM Samar. W Polsce, od stycznia do sierpnia włącznie zarejestrowano już 708 takich pojazdów, o 24,4 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. To również więcej niż w całym 2019 roku, w którym liczba rejestracji wyniosła 662.

Ciekawie prezentują się rejestracje samochodów kempingowych w poszczególnych regionach Polski. Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, najwięcej nowych kamperów zarejestrowano na Śląsku (147 szt.), mniej na Mazowszu (124 szt.) i w Wielkopolsce (103 szt.). Na drugim końcu listy jest woj. podlaskie z liczbą zaledwie 3 zarejestrowanych pojazdów tego typu.

Dane w bazach CEP nie zawsze są precyzyjne, jeśli chodzi o określenie producentów samochodów kempingowych. Czasami podana jest nazwa marki pojazdu, stanowiącego bazę do zabudowy, a czasami – nazwa producenta zabudowy. Wg oryginalnych zapisów w CEP liderem na polskim rynku jest Roller Team z liczbą 135 zarejestrowanych aut. Kolejne wyniki należą do firmy Dethleffs (90 szt.) i Benimar (88 szt.). Biorąc pod uwagę marki producenckie, liderem na polskim rynku jest Volkswagen, który dostarczył podstawę do zabudowy 80 kamperom. Należy jednak podkreślić, że w bazach CEP nie każdy egzemplarz Californii jest oznaczony w kolumnie „przeznaczenie” jako kempingowy, a tylko takie były brane pod uwagę w analizie Samaru.

Rośnie także import

Import samochodów kempingowych do Polski jest w tym roku również rekordowy. W ciągu 8 miesięcy zarejestrowano 1 157 sprowadzonych z zagranicy używanych kamperów, o 23,3 proc. więcej niż rok temu. Wszystko wskazuje na to, że ubiegłoroczny wynik (1 282 szt.) zostanie przekroczony.

Czytaj także:

Kalifornia z Poznania. Caddy pojawi się jako kamper