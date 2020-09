Zobacz jak zwodowano największy wycieczkowiec świata. Przy nim Titanic to maluch

Statek wycieczkowy przeznaczony jest dla armatora Royal Caribbean International. W momencie rozpoczęcia eksploatacji stanie się największym wycieczkowcem świata. Osiemnastopokładowy statek klasy Oasis zabiera na pokład ponad 5000 gości.

W całej procedurze przekazania statku armatorowi przeszkodziła pandemia. Przez COVID-19 przerwano prace i wrócono do nich dopiero po kilku miesiącach. Jednak opóźnienie wynosi 10 miesięcy, zatem tłumaczenie go wyłącznie COVID-19 raczej nie wyczerpuje rzeczywistości.

Przypomnijmy, że podczas pandemii COVID-19 statki wycieczkowe wielokrotnie zamieniały się w „więzienia na wodzie”. Pasażerów poddawano kwarantannie, statki nie były wpuszczane do portów ze względu na zarażonych, stały więc tygodniami, aż wszyscy na pokładach (a były to tysiące ludzi), wrócili do zdrowia.

Wonder of the Seas to piąty statek serii statków Royal Caribbean klasy Oasis. Konkurencja zostaje za nimi w tyle, jeśli chodzi o tonaż, o ok. 20 proc.

Cruisery takie jak Wonder of the Seas to gigantyczne hotele/centra handlowe/galerie/kina w jednym. Na pokładzie każdego znajduje się kilkadziesiąt barów, restauracji, kasyn, basenów, zjeżdżalni. Są ściany do wspinaczkowe, symulatory surfingu, pole do minigolfa i lodowisko.

Każdy kolejny pojawiający się statek klasy Oasis, choć idetyczny technicznie, co jednostka siostrzana, jest większy. Tak właśnie jest też z Wonder of the Seas.

Operatorem statku jest Royal Caribbean Cruises Ltd z USA, powstał w stoczni Chantiers de l’Atlantique SA w St-Nazaire we Francji. Zamówiono go w maju 2016 roku, a produkcję rozpoczęto w kwietniu 2019 roku.

Titanic to przy nim maluch

Długość całkowita to 362 metry, szerokość 47 metrów, zanurzenie 9,3 metra. Wysokość od stępki do szczytu najwyższego masztu wynosi 72 metry, nośność 19 750 ton, a tonaż pojemnościowy brutto 228 199 (GT). Statek ma 2744 kabin, a jego załoga liczy 2100 osób.

Łączna moc napędu to 119 916 KM. Prędkość eksploatacyjna wynosi 22,60 węzłów.

Czytaj także:

Quiz z filmu „Titanic”. Ostrzegamy – jest trudny!