Ile Jumbo Jetów potrzeba, by rozwieźć szczepionkę na COVID-19 po świecie? Liczba szokuje

IATA to Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association). Według zrzeszenia potrzeba będzie ok. 8 tys. Jumbo Jetów (samolot Boeing 747) do dostarczania dawek szczepionki na całym świecie, kiedy lek zostanie wynaleziony.

Wysyłka szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego śmiertelną chorobę COVID-19, na cały świecie będzie według branży lotniczej „największym wyzwaniem transportowym w historii”.

Zaznaczmy, że nie ma jeszcze szczepionki na COVID-19, ale IATA już współpracuje z liniami lotniczymi, lotniskami, światowymi organami zdrowia i firmami farmaceutycznymi nad globalnym planem transportu lotniczego. Program dystrybucji zakłada, że potrzebna jest tylko jedna dawka na osobę.

– Bezpieczne dostarczanie szczepionek COVID-19 będzie misją stulecia dla globalnego przemysłu lotniczego. Ale nie stanie się to bez starannego zaplanowania z wyprzedzeniem. A czas na to jest teraz – powiedział Alexandre de Juniac, dyrektor generalny IATA.

To nie jest prosta sprawa

Podczas gdy linie lotnicze koncentrują się na dostarczaniu ładunków podczas poważnego spadku liczby lotów pasażerskich, przewóz szczepionek jest znacznie bardziej złożony. Nie wszystkie samoloty nadają się do dostarczania szczepionek, ponieważ do transportu leków potrzebny jest typowy zakres temperatur od 2 do 8 °C. Niektóre szczepionki mogą wymagać temperatur poniżej zera, co wykluczałoby wiele samolotów. – Znamy dobrze te procedury. Musimy tylko wyskalować je do wymaganej wielkości – dodał Glyn Hughes, ekspert branży lotniczej.

Dodał, że loty do niektórych części świata, w tym do niektórych obszarów Azji Południowo-Wschodniej, będą miały kluczowe znaczenie, ponieważ nie ma tam możliwości produkcji szczepionek.

Wojskowa precyzja

Dystrybucja szczepionki w Afryce byłaby obecnie „niemożliwa”, twierdzi IATA, biorąc pod uwagę brak ładowności, wielkość regionu i złożoność przejść granicznych.

Transport będzie wymagał „niemal militarnej precyzji” i będzie wymagał obiektów klimatyzowanych do odpowiednich temperatur (lodówek) w całej sieci lokalizacji, w której będzie przechowywana szczepionka.

Praca wre

Około 140 szczepionek jest na wczesnym etapie opracowywania, a około dwóch tuzinów jest obecnie testowanych na ludziach w badaniach klinicznych. Jedna jest opracowywana na Uniwersytecie Oksfordzkim, praca jest już na zaawansowanym etapie testów.

Apel do rządów

IATA wezwała rządy do rozpoczęcia starannego planowania już teraz, aby upewnić się, że są w pełni przygotowane, gdy szczepionki zostaną zatwierdzone i będą dostępne do dystrybucji. Oprócz upewnienia się, że są one obsługiwane i transportowane w kontrolowanej temperaturze, kolejną kwestią będzie bezpieczeństwo. – Szczepionki będą bardzo cennym towarem. Muszą istnieć ustalenia, które zapewnią ochronę przesyłek przed manipulacją i kradzieżą – dodał IATA.

