McDonald's będzie testować kubki do kawy wielokrotnego użytku

Ma to wyglądać tak: gdy klienci skończą kawę lub herbatę, zwrócą swój kubek do restauracji McDonald's lub wyznaczonego punktu odbioru. Kubki będą myte, odkażane i przygotowywane dla kolejnego klienta.

Ale jest pewien haczyk: za kubek klienci będą musieli zapłacić niewielką kaucję – dokładnej kwoty nie podano. Gdy zwrócą kubek, odzyskają pieniądze. Program nie będzie obowiązkowy: restauracje uczestniczące w programie pilotażowym będą nadal serwować napoje w kubkach jednorazowych.

Kubki wielokrotnego użytku będą reklamowane jako rozwiązanie trudnego problemu środowiskowego: jednorazowych kubków do kawy. Tradycyjne jednorazowe kubki do kawy są bardzo trudne do recyklingu, ponieważ są wykonane zarówno z papieru (kubek), jak i plastiku (wewnętrzna wyściółka). Papier i plastik należy poddać recyklingowi osobno, ale trudno jest oddzielić cienką warstwę plastiku od papieru. Z tego powodu większość zakładów recyklingu nie przyjmuje kubków i trafiają one na wysypiska lub stają się śmieciami.

To bardzo złe dla planety. Szkodzi też wizerunkowi dużych firm, które chcą zasygnalizować klientom, że dbają o środowisko. Niektóre z nich naprawdę zresztą starają się dbać.

Korporacje zintensyfikowały ostatnio poszukiwania lepszych kubków, aby zmniejszyć ich wpływ na środowisko i poprawić swoją reputację oraz – wielu twierdzi, że przede wszystkim – by upewnić się, że będą mieć rozwiązanie, jeśli jednorazowe kubki zostaną zakazane. W zeszłym roku Parlament Europejski przyjął ustawę zakazującą do 2021 roku niektórych jednorazowych artykułów plastikowych, w tym słomek i sztućców.

W 2018 roku McDonald's zobowiązał się do znalezienia bardziej przyjaznego dla środowiska kubka w ramach konkursu NextGen Cup. W Wielkiej Brytanii McDonald's zaczął wysyłać kubki z recyklingu do specjalnych obiektów, które oddzielają materiały. W zeszłym roku około 30 oddziałów McDonald's w Niemczech zaczęło korzystać z systemu kaucji w celu zaoferowania kubków wielokrotnego użytku.