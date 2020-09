Nie ma więcej pieniędzy na „Oczko wodne plus”. Wyczerpało się… 100 mln zł

O wielkim sukcesie programu poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska – Cieszy się ogromnym zainteresowaniem odbiorców. Budżet programu „Moja woda”, który został ogłoszony z inicjatywy Andrzeja Dudy, został wyczerpany w ciągu dwóch miesięcy. Oznacza to, że jest ogromne zainteresowanie podnoszeniem jakości życia i środowiska – powiedział Ireneusz Zyska w rozmowie z Programem 1. Polskiego Radia.

Program będzie kontynuowany. – Wymaga to uzgodnień z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, który jest operatorem, przyjmuje wnioski i dokonuje wypłat. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie społeczne, to dobre działania należy kontynuować – powiedział zastępca szefa Ministerstwa Klimatu.

Przypomnijmy. Program „Moja Woda” rozpropagował prezydent Andrzej Duda. Na spotkaniu wyborczym w Sulejówku, w ramach ówczesnej kampanii prezydenckiej, mówił o instalacjach przydomowych, zatrzymujących wodę. Jego propozycje szybko zyskały w mediach popularność i zostały określone „Oczkiem Wodnym plus”.

Maksymalna kwota dotacji, o jakiej mówił prezydent Duda, to 5 tys. zł. I właśnie tyle można było dostać do budowy oczka.

Program ruszył, a szczegóły na temat dofinansowania programu „Moja Woda” wyjawił minister klimatu Michał Kurtyka podczas Szczytu Klimatycznego Togetair w Warszawie. Nabór wniosków w programie „Moja Woda” rozpoczął się 1 lipca. Program „Moja Woda” zakładał dopłatę do 5 tys. zł do przydomowych instalacji, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe.

O co chodzi w programie „Oczko wodne plus”?

W programie „Moja Woda” chodzi o to, by powstało ok. 20 tys. zbiorników wodnych, które będą zatrzymywać deszczówkę, której używać będzie można potem do podlewania ogródków. To ma odciążyć sieć wodociągową i pozwolić na wykorzystanie wody z natury.

Dokumenty składało się w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Teraz pieniądze się skończyły, ale – zgodnie z zapowiedziami – znajdą się następne.

