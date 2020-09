Emeryt-rekordzista. 81-latek pobiera ponad 20 tys. zł miesięcznie

Największe emocje zawsze budzą wartości skrajne. Interesujemy się tym, co największe lub najmniejsze, rzadko zajmuje nas to, co przeciętne.

Tym tropem poszedł dziennikarz „Super Expressu”, który spytał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o najwyższe wypłacane przezeń świadczenie emerytalne. Na pytanie odpowiedziała szefowa ZUS Gertruda Uścińska, prezes urzędu.

I wyszło na jaw, że najwyższa wypłacana przez ZUS emerytura w Polsce to 23 tysiące zł miesięcznie. – Najlepiej wynagradzany emeryt nazbierał kapitału emerytalnego na kwotę ok. 2 mln zł – powiedziała Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Pytanie o rekordową emeryturę padło w czasie Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu. Pani prezes Uściska przypomniała przy okazji, że polski system emerytalny uzależnia wysokość wypłacanego świadczenia od składek, które odłożymy. Im są one wyższe i im później przejdziemy na emeryturę, tym więcej dostawać będziemy na konto.

Przypomnijmy, że opóźnienie przejścia na emeryturę tylko o 1 rok już podwyższa emeryturę o 8 proc.

Polski emerytalny rekordzista mieszka w województwie lubelskim.Przepracował w życiu 61 lat. Pracował w górnictwie, zaczynał od najniższego, a skończył na kierowniczym stanowisku.

