Nowy zakaz lotów. Hiszpańskie wyspy także na liście

– Większym problemem jest do, że do nas nie przylatują goście – powiedział wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Ważniejsze jest, by to polski hotelarz, polski sprzedawca zarabiał.

Na liście państw, do których nie wolno będzie latać, znajdzie się Francja. Współczynnik zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców wynosi tam 120. – Znacząco powyżej 90 przypadków tej podwyższonej granicy. W Polsce jest to niewiele ponad 20 przypadków – wyjaśnił Horała.

Próg w nowym rozporządzeniu wyniesie 90 przypadków na 100 tys. mieszkańców (zostanie podniesiony z 60).

Branża turystyczna wnioskowała o regionalizację niektórych państw. Chodziło o to, żeby można było latać np. na Wyspy Kanaryjskie, mimo że do Hiszpanii nie wolno (Wyspy Kanaryjskie są zamorskim terytorium Hiszpanii). Horała powiedział, że tak się nie stanie. – Znacznie ważniejsze jest, by to polski hotelarz, polski sprzedawca zarabiał – dodał. – Staramy się ważyć te racje (ograniczenie lotów, dopuszczenie ruchu drogowego – przyp. red.), ale ta racja bezpieczeństwa zdrowia publicznego jest tu jednak istotna. Nie chcemy, by w Polsce był wzrost zakażeń, a jeśli by tak było, to w końcu inne kraje zakażą lotów do Polski.

Nowa lista państw z zakazem lotów ma zacząć obowiązywać od 16 września. Znajdzie się na niej 30 państw.