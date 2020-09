Premii nie będzie. Możliwe też obniżki pensji i redukcje w skarbówce

Według periodyku najpierw pracowników skarbówki czekają cięcia premii (już w 2021 roku), potem wynagrodzeń, a niewykluczone są też zwolnienia. Informację o tych pierwszych dostali na początek związkowcy skarbówki.

Szefową Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), a jednocześnie wiceministrem finansów, jest Magdalena Rzeczkowska. Spotkała się z przedstawicielami komitetu protestacyjnego związków zawodowych. Na to związkowcy, wysłuchawszy komunikatu o cięciach, poprosili o spotkanie z ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim. Chcieli spotkać się do 10 września. Ostatecznie spotkanie odbędzie się pod koniec miesiąca. W składzie komitetu protestacyjnego są przedstawiciele związkowych organizacji, działających w skarbówce. Komitet chce konkretów od Ministerstwa Finansów.

„PB” cytuje Dominika Lacha, przewodniczącego związku NSZZ Solidarność Pracowników Administracji Podatkowej na Śląsku: – Minister Rzeczkowska na spotkaniu poinformowała nas, że w przyszłym roku pracownicy nie będą dostawać premii kwartalnych. Byłby to duży ubytek w dochodach osób uprawnionych do premii, bo obecnie taka premia wynosi kilkaset złotych, a nawet 1 tys. zł brutto na kwartał. Zamrożony ma też być jakikolwiek wzrost wynagrodzeń. To bardzo złe decyzje szefostwa MF, których efektem może być demotywacja do pracy. Usłyszeliśmy, że konieczne są oszczędności, a winny jest wielki deficyt budżetowy.

O tym co dalej ze sporem związkowców skarbówki z resortem finansów, będziemy informować.

