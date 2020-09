Kolejny warszawski most będzie dostępny już do końca roku

Południowa Obwodnica Warszawy w ciągu trasy S2 budzi emocje od dawna. Fragmenty są opóźniane, inne oddawane zgodnie z planem. Największe wątpliwości wywoływał nowy most przez Wisłę i przejazd przez Ursynów.

Teraz wiadomo, że do końca 2020 roku kierowcy pojadą S2 między węzłami Przyczółkowa i Lubelska, wraz z przeprawą przez Wisłę.

Jak wygląda praca na Południowej Obwodnicy Warszawy? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad deklaruje, że kończy budowę odcinków drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy. W realizacji są trzy zadania (od węzła Puławska do węzła Lubelska) o łącznej długości ok. 18,5 km.

Do końca 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje udostępnić kierowcom dwa odcinki Południowej Obwodnicy Warszawy o łącznej długości 13,9 km (od węzła Lubelska do węzła Przyczółkowa, łącznie z nowym mostem na Wiśle). Planowana data oddania do ruchu ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy to II kwartał 2021 roku. Wtedy kierowcy pojadą od trasy S8 aż do trasy na Lublin.

