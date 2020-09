Facebook zarabia, rozwija się i zatrudnia. Nowe biura kupił za 367 mln dolarów

Bellevue to przedmieścia Seattle. Firma z Kalifornii znajdzie się więc tuż po sąsiedzku z Amazonem i Microsoftem, które w Seattle mają swoje kwatery główne. Czy to nie dowód na zacieśnianie współpracy gigantów technologicznych? Amerykańskie media piszą nawet o małej Dolinie Krzemowej w Seattle, choć jeśli chodzi o potęgę spółek w niej urzędujących, to taka mała wcale nie jest.

W każdym razie Facebook, wbrew trendowi do opuszczania biur, kupuje nowe powierzchnie. W Bellevue firma wydała 367 mln dolarów.

Kompleks biurowców koło Seattle ma 400 tys. stóp kwadratowych powierzchni. Ma w nich pracować 2300 osób. Łącznie z dotychczasowymi biurami firmy w okolicy stolicy stanu Waszyngton pracować będzie 5 tys. pracowników Facebooka.

Pod koniec lipca 2020 roku zatrudnienie w Facebooku wyniosło 52,5 tys. osób. Dokładnie rok wcześniej było to o 32 proc. mniej.

II kwartał 2020 roku Facebook zamknął przychodem w wysokości 18,69 mld dolarów (plus 11 proc.). Zysk netto firmy wyniósł 5,18 mld dolarów, niemal dwa razy tyle (plus 98 proc.), co w tym okresie ubiegłego roku.