Polskie miasta tracą miliony. Zagranicznych turystów nie ma

O sprawie obszernie pisze „Rzeczpospolita”. Periodyk przypomina, że w pierwszych ośmiu miesiącach 2019 r. Polskę odwiedziło 16 mln gości z zagranicy. Tymczasem jak podał Główny Urząd Statystyczny, w czerwcu 2020 roku liczba zagranicznych turystów nocujących w Polsce zmalała o 88,6 proc. (rok do roku). W lipcu zagranicznych turystów było mniej o 68,2 proc. Samych noclegów zmniejszyło się odpowiednio: w czerwcu o 55,4 proc. a w lipcu o 25,4 proc.

Według portalu Kraków.naszemiasto.pl w II kwartale 2020 roku – szczytowym kwartale pandemii – w Krakowie nocowało 2311 zagranicznych turystów (statystycznie turysta to taki przybysz, który wykupuje co najmniej 1 nocleg). Rok wcześniej w II kwartale 20219 roku było to 315,7 tys. Oznacza to 137-krotny spadek.

„Rz” przytacza dane firmy analitycznej STR: w lipcu 2020 r. przychód na dostępny pokój w Krakowie spadł z 259 zł do 43 zł (rok do roku), w Warszawie z 207 zł do 54 zł, a w Trójmieście z 379 do 199 zł.

Periodyk cytuje Pacieja Sochę, prezesa spółki Manifold z Małopolski: – Realizujemy zaledwie 8 proc. ubiegłorocznego obrotu. Z zagranicy nie mamy w ogóle klientów, podobnie jak z segmentu turystyki biznesowej. Firmy leasingowe zaoferowały odroczenie rat za autokary, ale na bandyckich warunkach: obniżenie raty o 10 tys. zł przez trzy kolejne miesiące podraża obsługę umowy o 7 tys. zł.

Światowa Organizacja Turystyczna (UNWTO) szacuje, że w całym 2020 r. międzynarodowy ruch turystyczny może zmaleć o 60–80 proc., w zależności od tego, jak długo utrzymane zostaną ograniczenia dotyczące podróżowania.

