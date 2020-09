Włoskie linie lotnicze oferują loty „wolne od COVID-19”

Pasażerowie, którzy nie zostali przebadani przed dniem lotu, będą mogli przejść szybką kontrolę w przychodni lotniska, której wyniki są gwarantowane w mniej niż 30 minut. Centrum może pomieścić do 480 pasażerów, z poszanowaniem zasad dystansu społecznego.

Pasażerowie przybywający na lotnisko z Rzymu lub innych części Włoch mogą również skorzystać z usługi drive-in na parkingu długoterminowym na lotnisku Fiumicino, który działa od 31 sierpnia. Parking czynny 7 dni w tygodniu może pomieścić do 130 samochodów. Pasażerom, którzy chcą podejść do testu COVID-19, zaleca się przybycie na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem.

Linie Alitalia oferują loty pasażerom do Mediolanu Linate. Te loty to lot AZ 2038, odlatujący z Rzymu codziennie o 13.30 oraz lot AZ 2092, odlatujący od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30 z Rzymu.

Jak się okazuje, pasażerowie, którzy przystąpili do testu przed wejściem na pokład, wyrazili zadowolenie z inicjatywy, mówiąc, że otrzymali wyniki szybko, za pośrednictwem wiadomości na telefonie i są zadowoleni, że latają bez obawy, że zostaną zarażeni na pokładzie.

Inicjatywa dotycząca prewencyjnych badań przesiewowych jest opisywana jako pierwszy krok w kierunku zmniejszenia niepokoju pasażerów ze strony linii lotniczych. Została zainicjowana jako współpraca między flagowymi liniami lotniczymi Włoch Alitalią wraz z Aeroporti di Roma i regionem Lacjum w celu wzmocnienia zaufania podróżnych do latania i ponownego uruchomienia ruchu lotniczego.

Rzymskie lotnisko Fiumicino oferuje też szybkie testy pasażerom przylatującym z Chorwacji, Grecji, Malty i Hiszpanii. Władze wyraziły nadzieję, że model i procedury testowe zostaną w przyszłości rozszerzone na inne loty międzynarodowe lub międzykontynentalne. Dyrektor generalny Aeroporti di Roma, Marco Troncone, powiedział, że nadzieją jest stworzenie korytarzy dla „czystych” lotów, które umożliwią pasażerom przybycie do Włoch bez konieczności spędzania 14 dni w kwarantannie.

