Ursula von der Leyen o Nord Stream 2: To projekt polityczny

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, udzieliła wywiadu dziennikarzom m.in. „Rzeczpospolitej”, „Financial Times” i „La Repubblica”. Niemka była pytana o gazociąg Nord Stream 2, przeciwko któremu protestuje aktywnie Polska. Przyznała, że osoby myślące o przedsięwzięciu, jako o projekcie czysto ekonomicznym, były w błędzie, a nadzieje, że gazociągiem i handlem da się „ugłaskać” Rosję były płonne. – Tak, to jest polityczny projekt. I nie, on nie doprowadzi do zmiany zachowania Rosji – powiedziała von der Leyen.

Na pytanie, czy Komisja Europejska powinna dążyć do zablokowania Nord Stream 2 przewodnicząca nie odpowiedziała twierdząco. Zasugerowała enigmatycznie, że sprawę gazociągu należy „umieścić w kontekście politycznym”.

W dalszej części wywiadu von der Leyen mówiła o tym, że unijne pieniądze mają iść na projekty zielonego ładu (37 proc.) i cyfryzację (20 proc.), bez których modernizacja nie ma szans nastąpić.

Jeśli chodzi o pakiet migracyjny, jest on w trakcie przygotowania. Przewodnicząca przyznała, że „system, jaki mamy obecnie, już nie działa. Dlatego będzie nowa propozycja, bardziej wszechstronna, bardziej europejska, i będzie zawierała i kwestie azylu, i integracji, i powrotów, i zarządzania granicami”. Szczegółów von der Leyen nie zdradziła.

