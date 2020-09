Druga fala pesymizmu. Polacy znów czarno widzą przyszłość

Wskaźnik klimatu konsumenckiego bada Kantar. Consumer Index opracowywany przez firmę znowu spadł. We wrześniu spadł do minus 17,7 pkt i był niższy o kolejne 2,6 pkt.

Coraz bardziej pesymistycznie postrzegamy sytuację ekonomiczną w kraju i coraz gorzej oceniamy sytuację własnych gospodarstw domowych.

„Wskaźnik klimatu konsumenckiego we wrześniu wynosi –17,7 pkt. Kantar Consumer Index w stosunku do wyniku z sierpnia odnotował spadek o 2,6 pkt. Wrześniowy wynik Kantar Consumer Index to rezultat pogorszenia się wszystkich wskaźników” – czytamy w informacji do badania nastrojów. Jak oceniamy sytuację gospodarczą w Polsce? Wskaźnik percepcji wynosi minus 23 pkt.

„Do spadku wskaźnika przyczyniły się niższe niż przed miesiącem wartości współczynnika rocznej zmiany sytuacji ekonomicznej kraju (o 6 punktów procentowych) oraz rocznej prognozowanej zmiany ekonomicznej kraju (o 3 punkty procentowe). Ocena ogólnej, obecnej sytuacji ekonomicznej kraju nie zmieniła się” – pisze Kantar.

Jak dodaje firma badawcza „według Polaków nastąpiło pogorszenie obecnej, ogólnej sytuacji gospodarstwa domowego (o 1 punkt procentowy). Pozostałe wskaźniki również spadły. Współczynnik prognozowanej zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (o 1 punkt procentowy) oraz wskaźnik oceny sytuacji finansowej w porównaniu do sytuacji sprzed roku (o 4 punkty procentowe)”.

