Co pandemia zmieniła na lepsze w życiu Polaków?

Lockdown się skończył, ale nie w głowach Polaków. Mimo, że już od dłuższego czasu można bez problemów wybrać się do kina, restauracji, lekarza, fryzjera, na siłownię czy do kościoła, większość osób, która wcześniej bywała w tych miejscach, teraz robi to rzadziej, a niektórzy nadal unikają wyjść.

Chodzimy w maseczkach, denerwujemy się, prowadzimy inne życie. Z wizyt w kinie czy teatrze zupełnie zrezygnowało 47 proc. Polaków, taki sam odsetek klientów mniej chętnie chodzi na zakupy do galerii handlowych, a 46 proc. nie tak często jak wcześniej bywa w restauracjach.

Ale – jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor – za pewne rzeczy jesteśmy pandemii wdzięczni. Z jakie?

Życie towarzyskie i uczuciowe

Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości, że najtrudniej jest pozbawić się przyjemności spotkania znajomych. 38 proc. respondentów powiedziało, że robi to równie często jak wcześniej, a 7 proc. – nawet częściej. W tym przypadku zaledwie 9 proc. pytanych zupełnie nie widuje się z przyjaciółmi. To może świadczyć, że Polacy są niezwykle towarzyscy i gdy chodzi o rozmowę i spotkanie ze z przyjaciółmi czy kolegami są w stanie zaakceptować różne przeciwności.

Co pandemia zmieniła na lepsze w życiu codziennym, a co się pogorszyło?

Relacje osobiste – tym razem z rodziną i najbliższymi – są też najczęściej wymieniane wśród tych, które skorzystały na pandemii i ograniczeniach przez nią wymuszonych. Jak pokazują badania zrealizowane dla BIG InfoMonitor, 55 proc. pytanych wskazuje, że dzięki COVID-19 ma więcej czasu dla siebie i najbliższych.

Zdaniem 45 proc. pandemia przyczyniła się do poprawy ich stosunków rodzinnych. Oczywiście były też negatywne odpowiedzi, w pierwszym przypadku udzieliło ich 14 proc. osób, a w drugim 18 proc., w obu sytuacjach nie zmieniło się grupie ok. 30 proc. Bilans jest więc dodatni.

Na plus w takim zestawieniu ocen wypadła też praca zdalna. Dominuje natomiast odczucie, że pandemia zaszkodziła finansom. Jako zmianę na gorsze pytani odczuli kwestie związane z oszczędnościami (47 proc.) i codziennymi wydatkami (52 proc.). Więcej negatywnych niż pozytywnych opinii zebrały także nauka w domu i relacje w pracy.

Czytaj także:

W pandemii Polacy omijają kina oraz centra handlowe. Chodzą do znajomych