Szef UOKiK będzie mógł blokować strony internetowe. I kupować pod przykrywką

Nowe uprawnienia są zapisane w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ten projekt 29 września trafił do konsultacji. Nie wiadomo, kiedy postanowienia ustawy wejdą w życie, ale wejdą na pewno. Zdecydowanie już teraz działający na niekorzyść konsumentów powinni mieć się na baczności. Obecny prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny zapowiedział bowiem bezkompromisowe działania, o których pisaliśmy na łamach Wprost.pl.

Celem uchwalenia ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do unijnego rozporządzenie CPC. To rozporządzenie reguluję współpracę UOKiK-u i innych instytucji pomocnych w wykonywaniu obowiązków przez urząd, czyli np. policji czy ABW.

„Celem projektu jest uzupełnienie kompetencji w zakresie ochrony konsumentów, o kompetencje przewidziane rozporządzeniem CPC. Co do zasady, rozporządzenia UE, nie podlegają transpozycji ponieważ obowiązują bezpośrednio, w tym jednak przypadku konieczne jest wskazanie organu uprawnionego oraz nadanie mu uprawnień, o których mowa w rozporządzeniu, w przypadku gdy takimi uprawnieniami nie dysponuje – czytamy w uzasadnieniu.

Część nowych uprawnień dostanie Prezes UOKiK, a inne dostaną organy, które współpracują w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Bez tych innych organów władzy państwowej pełna ochrona będzie niemożliwa.

Co będzie mógł Prezes UOKiK?

usuwać treści lub ograniczać dostępu do interfejsu internetowego (blokować strony www).



dokonywać zakupów towarów lub usług, w razie potrzeby, z możliwością przedstawienia się jako inna osoba/ukrycia tożsamości w celu ich przetestowania.



UOKiK będzie mógł to robić samemu lub właśnie cedując zadania na inne organy, które dostaną „uprawnienie do dokonywania zakupów towarów lub usług, w razie potrzeby, z możliwością przedstawienia się jako inna osoba/ukrycia tożsamości w celu ich przetestowania – pomoc policji w przypadkach związanych z ryzykiem zagrożenia życia lub zdrowia kontrolującego albo ujawnienia jego tożsamości”.

Aby zyskać fałszywą tożsamość Prezes UOKiK będzie zwracał się do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z kolei do policji w przypadku realizacji „uprawnienia do przeszukania w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub postępowania klauzulowego”.

Zmiany wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu, a przepis o blokowaniu stron internetowych po 3 miesiącach.