19 tys. pracowników tej firmy miało do tej pory COVID-19. A ona działa i to jak!

Amazon.com poinformował, że ponad 19 tys. pracowników firmy z pierwszej linii (w USA) zaraziło się koronawirusem. To 1,44 proc. całości, czyli mniej niż dolna granica postulatów obrońcy pracy, którzy krytykowali reakcję największego internetowego sprzedawcy na świecie w sprawie COVID-19.

Niektórzy pracownicy, urzędnicy, politycy i związki zawodowe w ostatnich miesiącach mówiły, że Amazon naraża zdrowie pracowników, utrzymując otwarte magazyny podczas pandemii. Amazon oświadczył, że jego wskaźnik infekcji był o 42 proc. niższy niż oczekiwano, biorąc pod uwagę rozprzestrzenianie się wirusa w ogólnej populacji.

Amazon kontratakuje

Amazon we wpisie zachęcił inne firmy do zgłaszania porównywalnych danych. Zapowiedział, że do listopada rozszerzy testowanie wirusów na 50 tys. pracowników w USA dziennie dzięki wewnętrznie zbudowanej zdolności ku temu.

Ujawnienie przez Amazon danych daje rzadkie spojrzenie na wpływ choroby na dużego pracodawcę w USA. Amazon utrzymuje otwarte obiekty, aby sprostać gwałtownemu wzrostowi popytu ze strony kupujących, którzy utknęli w domach, dodając kontrole temperatury, oprogramowanie do utrzymywania dystansu społecznego i inne procedury bezpieczeństwa.

Związkowcy powątpiewają

Athena, koalicja związkowa i aktywistyczna, wezwała urzędników do zbadania Amazona i bardziej regularnego raportowania przez firmę w świetle wiadomości. „Amazon pozwolił rozprzestrzenić się COVID-19 jak pożar” – napisał w oświadczeniu szef koalicji Dania Rajendra.

Amazon oświadczył, że spośród 1 372 000 pracowników pierwszej linii w Amazonie i jego spółce zależnej Whole Foods Market, 19 816 uzyskało wynik pozytywny lub przypuszczano, że miało COVID-19 między 1 marca a 19 września. Liczba obejmuje pracowników sezonowych i osoby, które mogły zostać zarażone na zewnątrz.

Z drugiej strony, 33 952 osoby więcej zaraziłyby się wirusem, gdyby wskaźnik Amazona był równy ogólnemu wskaźnikowi, biorąc pod uwagę wiek i charakter pracy zatrudnionych. Także procedury bezpieczeństwa firmy zadziałały.