Polacy zaczynają kupować. Rynek się rozkręca

Z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wzrosła we wrześniu 2020 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była również wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (sierpnia 2020 roku). Skumulowana liczba rejestracji po dziewięciu miesiącach 2020 r. jest oczywiście niższa od tej zanotowanej w 2019 roku, ale mamy do czynienia z wyjątkowym rokiem COVID-19.

Według prognoz IBRM Samar, sprzedaż w 2020 roku w Polsce samochodów o DMC do 3,5 t wyniesie ok. 478 tys. egzemplarzy. W przypadku samochodów osobowych szacunki wskazują na 420 tys. aut, a pojazdów dostawczych – 58 tys. egzemplarzy.

Rynek odrabia straty

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, we wrześniu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 43 222 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5t, czyli o 9,45 proc. więcej niż rok wcześniej oraz o 9,31 proc. więcej niż w sierpniu 2020 roku. Dane skumulowane (335 471 szt.) wykazują spadek sprzedaży w 2020 roku o 27,37 proc.

Jedna z pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej (r/r) zanotowała wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku: Audi o 3,94 proc. Pozostałe marki zanotowały spadek w tym największy – Opel, o 60,55 proc.

Toyota znów na topie

Tytuł lidera rynku uzyskała Toyota. W 2020 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 42 083 auta tej marki, udział Toyoty w rynku wyniósł 14,26 proc. Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda, udział marki wyniósł 13,64 proc. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. W 2020 roku, udział marki w polskim rynku wyniósł 8,34 proc. Potem są Kia i Renault.

Najczęściej kupowanym modelem w 2020 roku jest Skoda Octavia, za którą uplasowała się Toyota Corolla oraz Toyota Yaris, następnie Skoda Fabia, a za nią Dacia Duster.