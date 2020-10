Firmy kupują coraz więcej, to bardzo dobry znak

Do pracy są potrzebne narzędzia. Jeśli firmy kupują auta dostawcze, to znaczy, że idzie ku dobremu. I właśnie to się teraz dzieje.

Jak podsumowuje IBRM Samar, według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów we wrześniu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 5 075 samochodów dostawczych, o 21,82 proc. (+909 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 5,14 proc. (+248 szt.) więcej niż w sierpniu 2020 roku. W 2020 roku zarejestrowano w Polsce 40 351 samochodów dostawczych, o 20,98 proc. mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wśród 15 pierwszych marek na liście rankingowej, 12 zanotowało spadek liczby aut zarejestrowanych w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku, w tym najwyższy spadek zanotowała Dacia – o 40,18 proc. Wynik trzech marek wzrósł, w tym najbardziej Toyoty o 52,20 proc. Tytuł lidera rynku w 2020 roku utrzymało Renault. Klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 5 632 auta tej marki, o 22,12 proc. mniej niż w 2019 roku. Udział Renault w polskim rynku aut dostawczych wyniósł 13,96 proc. Na pozycji wicelidera znalazł się Fiat, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 5 517 sztuk, o 30,82 proc. mniej niż w 2019 r. Udział marki w rynku wyniósł 13,67 proc. Na trzecim miejscu jest Ford. W 2020r. klienci tego producenta zarejestrowali dotychczas 5 468 pojazdów dostawczych, o 14,72 proc. mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 13,55 proc. Na czwartej pozycji znalazł się Mercedes, a na piątej uplasował się Volkswagen. Najczęściej kupowanym modelem auta dostawczego w 2020 r. jest dotychczas Renault Master (4 657 sztuki). Na drugiej pozycji uplasował się Fiat Ducato (4 310 sztuk), na trzeciej Mercedes Sprinter (3 827 sztuk), a na czwartej Iveco Daily (2 704 sztuk). Pierwszą piątkę zamyka Ford Transit (2 152 sztuki).