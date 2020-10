Słynny biznesmen aresztowany. Był pionierem antywirusów

O nietuzinkowej i wyjątkowo kontrowersyjnej postaci ze świata biznesu pisze „Rzeczpospolita”.

Jak się można spodziewać McAfee trafił za kratki za unikanie płacenia podatków i oszustwa finansowe. Oskarżycielem jest amerykański Departament Sprawiedliwości.

75-letniego McAfee’ego zatrzymano w Hiszpanii. Twórca antywirusowego programu zostanie ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, z którymi Hiszpania ma umowę dotyczącą tego typu przypadków. Zapowiada się na całkiem medialny proces, bo McAfee’emu grozi aż po 5 lat za każdy zarzut, a jest ich 5. Za to grzywna będzie delikatna, to „tylko” 100 tys. dolarów, niewiele jak na milionera.

Podatków nie lubi (płacić)

John McAfee oskarżony został o uchylanie się od płacenia podatków i ukrywanie dochodów w latach 2014-2018. Mówimy o 23 mln dolarów z tytułu „promowania sprzedaży pewnej liczby tokenów ICO bez ujawniania, że otrzymywał za to zapłatę”, jak informują media amerykańskie.

McAfee zaangażowany był w cyberbezpieczeństwo i kryptowaluty. BYł konsultantem, za co też nie zapłacił podatku. Prokuratora zarzuca mu sprzedaż praw do biografii bez podzielenia się pieniędzmi z fiskusem.

Śledztwo przeciwko McAfee’emu prowadzi również Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Według SEC biznesmen nielegalnie promował kryptowaluty.

Od skandalu do skandalu

Powiedzieć o biznesmenie, że jest postacią tuzinkową, to obrazić go. Opracował pierwszy program antywirusowy. W latach 90. XX wieku – po opuszczeniu założonej przez siebie firmy McAfee – przedsiębiorca przeniósł się do Belize. Stamtąd wyjechał do Gwatemali, oskarżony o zamordowanie sąsiada.

Ostatnio: kandyduje na urząd prezydenta USA (w 2016 roku i w obecnych wyborach), wygaduje… kontrowersyjne rzeczy i szuka twórcy Bitcoina, bezskutecznie.