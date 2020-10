Polski Bon Turystyczny. Tego dnia padł rekord

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy – w sierpniu i wrześniu – aktywowano w sumie ponad milion bonów turystycznych na kwotę ponad 856 mln zł. Liczba zarejestrowanych płatności wyniosła około 300 tys.

Największe zainteresowanie bonami turystycznymi ZUS zanotował – co wydaje się dość oczywiste ze względu na sezon wakacyjny – w sierpniu. I tak na przykład jeżeli chodzi o liczbę płatności bonami to rekord padł 17 sierpnia. Tego dnia dokonano ponad 13,8 tys. płatności bonami na łączną kwotę ponad 9,8 mln zł. 15 sierpnia było to ponad 12 tys. płatności na 8,2 mln zł, a 22 sierpnia – 11,6 tys. płatności na 7,8 mln zł.

Od 1 sierpnia do 30 września ZUS zrealizował ponad 54 tys. przelewów na rzecz podmiotów turystycznych. Łączna kwota tych przelewów przekroczyła 200 mln zł. Tyle pieniędzy trafiło z projektu bon turystyczny na rynek turystyczny. Swój udział w projekcie do tej pory zgłosiło ponad 17,5 tys. podmiotów turystycznych (podmioty wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną).

– Bon turystyczny, który jest jednym z elementów wsparcia gospodarki w czasie epidemii, okazał się sukcesem. Obsługa informatyczna i finansowa bonu to zadanie, z którym poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Co ważne obsługa bonu odbywa się drogą elektroniczną, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. – W ostatnich miesiącach liczba użytkowników PUE gwałtownie wzrosła i mamy ich już blisko 6 mln. To wszystko pokazuje, że elektronizacja jest naszą przyszłością i należy podążać tą drogą – podkreśliła prof. Uścińska.

Za co można płacić bonem?

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do końca marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Lista zarejestrowanych podmiotów jest dostępna na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, www.bonturystyczny.gov.pl oraz na www.polska.travel.

Co to jest bon turystyczny?

Bon to elektroniczny dokument przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu „Rodzina 500 plus”. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i „500 plus” im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie jest wyższe i wynosi 1000 zł.

Polski Bon Turystyczny można aktywować od 1 sierpnia 2020 roku. Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS mogą to robić rodzice dzieci do 18. roku życia. Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej.