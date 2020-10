Akcja CBA. Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii zatrzymany

Centralne Biuro Antykorupcyjne infomruje o efektach swojej współpracy z Wydziałem do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Na skutek śledztwa trwającego od kilku miesięcy ustalono, że w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego w Warszawie dochodziło do nieprawidłowości. WIHE jest najważniejszą wojskową placówką w Polsce powołaną do przeciwdziałania zagrożeniom biologicznym, chemicznym, radiologicznym i nuklearnym. „Z ustaleń CBA wynika, że niestety sam instytut nie jest wolny od wirusa, jakim są nadużycia” – czytamy w komunikacie.

Zatrzymany dyrektor WIHE

W centrum śledztwa znalazł się dyrektor placówki. Jak ustalono, miał on w okresie od marca do czerwca 2020 r. przekraczać uprawnienia, przywłaszczając mienie należące do Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w postaci sprzętu ochronnego, płynów dezynfekujących oraz testów na COVID-19. „Wszystko wskazuje na to, że przedmioty te przekazał następnie osobom nieuprawnionym, działając tym samym na szkodę interesu publicznego” – twierdzą śledczy.

Mężczyzna w prokuraturze usłyszy zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści. Funkcjonariusze CBA przeszukali między innymi miejsce zamieszkania i pracy zatrzymanego.